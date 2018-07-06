Скандальный законопроект о противодействии киберугрозам готовили в пиратском Word

piratka

Выяснилась новая, и довольно интересная деталь относительно того самого скандального законопроекта №6688, который Верховная рада Украины, как известно, сегодня не стала даже рассматривать.

В общем, документ этот готовили в пиратской версии текстового редактора Microsoft Word. На курьез обратил внимание пользователь Facebook Петро Нек.

Решив лично ознакомиться с текстом законопроекта пользователь, как он сам рассказывает, по привычке сперва заглянул в свойства файла, чтобы посмотреть сопутствующую информацию. Так вот в поле «Организация» в свойствах документа с текстом законопроекта значится «SPecialiST RePack» – взломанный дистрибутив известного офисного пакета Microsoft Office.

На самом деле подобного рода сообщения касательно использования в украинских госучреждениях нелицензионного ПО, несмотря на множество инициатив по защите авторского права и борьбе с пиратскими контентом, не редкость. Но в данном случае ситуация выглядит особенно «забавной» – закон про цензуру в интернете, который якобы должен повысить кибербезопасность пишут на пиратском Word, где вполне может сидеть какой-нибудь троян, кейлоггер или еще какая-то «зараза». И это все было бы смешно, если бы не было так грустно.

Источник: ITC


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