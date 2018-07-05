Европарламент перенёс обсуждение директивы об авторских правах в интернете

Европарламент отклонил предложение Комитета по правовым вопросам приступить к обсуждению обновления авторского права для цифровой эпохи. Об этом сообщается на сайте ЕП.

Рассмотрение поправок перенесено на следующую сессию, которая состоится в сентябре.

Речь идёт о директиве, обязывающей онлайн-платформы нести ответственность за нарушения авторского права в интернете и делиться доходами с правообладателями. Причиной критики стали статьи 11 и 13. В случае внесения этих изменений, сайты должны будут фильтровать контент, нарушающий авторское право, и платить авторам за частичное копирование их материалов.

Мандат на обсуждение директивы был вынесен Комитетом по правовым вопросам 20 июня. На заседании 5 июля против него проголосовали 318 депутатов, за – 278 человек.

BREAKING: In a huge victory, the European Parliament has voted 318-278 against #Article13 and #Article11 —the disastrous #CensorshipMachine and #LinkTax copyright proposals. That means we’re close to stopping these terrible proposals—and we’re gaining momentum. — EFF (@EFF) July 5, 2018

Ранее против введения новых законов выступили 169 экспертов, среди которых основатель Wikipedia Джимми Уэйлс и другие известные личности. В знак протеста испанский, итальянский и латышский сайты Wikipedia приостановили доступ к статьям.

Интернет-специалисты также отмечают, что в результате принятия этой директивы могут исчезнуть мемы, так как большинство из них базируется на изображениях известных людей и моментах из популярных сериалов и телешоу, защищённых авторским правом.