Комитет нацбезопасности одобрил скандальный законопроект №6688. Эксперты: это шаг к тоталитаризму

Мы уже рассматривали положения данного законопроекта более детально. Напомним, составители законопроекта подают его как инструмент повышения уровня кибербезопасности в стране и борьбы в информационной войне с Россией. Однако сами украинцы видят его совсем иначе, пишут AIN.UA.

«На самом деле это:

  1. Жесточайшая цензура интернета. Хуже, чем в РФ. Блокировка ресурсов (без суда), которую вы, скорее всего, не сможете обойти. За вас будут решать, что вам показывать, а что нет.
  2. Полная потеря вами анонимности. Вы не сможете пользоваться TOR, да.
  3. Распил государственного бюджета на покупке оборудования и услуг от известной израильской компании Allot.
  4. Детальный мониторинг вашего трафика. О вас будут знать все.
  5. Снижение скорости (либо в результате мероприятий по контролю и мониторингу трафика, либо в результате ваших действий по обходу всего этого добра), и значительное повышение цен на интернет.
  6. Произойдет монополизация рынка интернет-провайдеров.

Насколько все это повысит кибербезопасность нашей страны? В макроотношении — на ноль. Зеро. Ни на сколько», — пишет cybersecurity lead в компании DATAS Technology Егор Папышев.

Как отмечает директор NetAssist Максим Тульев, который присутствовал на заседании комитета, в законопроекте все намного хуже, чем казалось изначально. «Мы с Татьяной Поповой и еще парой журналистов поймали в кулуарах замначальника СБУ Олега Фролова. И задали ему ряд неудобных вопросов. В частности, о развороте заблокированных https-доменов в нашу критическую инфраструктуру. Среди прочего он сказал, что разработчик DPI, с которым они ведут переговоры, говорит, что их система может фильтровать HTTPS-трафик, так что все будет фильтроваться. На уточняющий вопрос, не пишется ли законопроект под одного поставщика оборудования, ответил, что ну требования мы выставим, может кто еще сделает такое оборудование».

Речь, очевидно, о компании Allot, о которой упомянул Папышев. Это поставщик оборудования для фильтрации трафика. По мнению Папышева, если закон примут, авторы проекта получат доступ к сотням миллионов долларов бюджетных средств на реализацию совместных проектов с Allot.

«Для несведующих в технике: фильтрация HTTPS будет работать только если производитель DPI заставит всех пользователей установить у себя их ключи шифрования. А кто не установит — потеряет возможность доступа к интернету вообще. То есть с приватностью в сети можно будет попрощаться навсегда. От этого сознательно отказались даже в РоSSии, Беларуси и Китае, некоторое время такая система работала в Казахстане, но из-за очевидных проблем от нее отказались и там», — отмечает Тульев.

По мнению сооснователя Berezha Security Владимира Стирана, данный законопроект — это первый шаг в сторону тоталитаризма и капитального контроля над информационным полем в стране со стороны государства. «Всегда думайте о следующем шаге, который государство попытается сделать в сторону ограничения свободы и усиления безопасности. Вчера нам запретили пацакские соцсети, сегодня пытаются сделать эти запреты гибкими и удобными (читать: уязвимыми для злоупотреблений). Что будет завтра? Блокировка VPN, которыми массово увлеклась молодежь, или сразу запрет криптографии и шифрования устройств, дисков и сообщений?» — написал он.

У данного законопроекта, помимо СБУ и ряда чиновников, есть сторонники и со стороны общества. Ранее аргументы «за» принятие №6688 высказывала юрист-криминолог Анна Маляр. Она отметила, что в реалиях, в которых Украина находится сегодня, а именно в условиях войны с РоSSийской Федерацией, необходимы серьезные меры безопасности и противостояния информационному оружию, которые могут отличаться от методов в мирное время. Однако Маляр подчеркнула, что №6688 нуждается в серьезных доработках во избежание злоупотреблений со стороны силовиков и заинтересованных лиц.


Майя Яровая, AIN


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