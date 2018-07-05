"Википедия" в знак протеста прекратила работу в четырех странах Европы

Недоступны итальянская, испанская, латышская и польская версии портала.

Онлайн-энциклопедия "Википедия" в среду, 4 июля, в знак протеста приостановила работу как минимум на четырех европейских языках. Пользователям оказались недоступны итальянская, испанская, латышская и польская версии портала, сообщает Немецкая волна.

Таким образом открытая интернет-энциклопедия хочет привлечь внимание европейцев к намеченному на 5 июля голосованию по директиве об авторском праве в интернете.

При заходе на соответствующие языковые сегменты портала "Википедии" пользователи сталкиваются с сообщением, в котором, в частности, отмечается: "Вместо того, чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное - ставит под угрозу свободу общения онлайн, и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры".

Авторы воззвания утверждают, что принятие закона в его нынешней форме может существенно осложнить обмен новостями в социальных сетях или доступ к ним через поисковые системы. "Под угрозой окажется также сама "Википедия", - говорится в документе.

Как указывает специализированное издание TechCrunch, наибольшие вопросы вызывают статьи 11 и 13 директивы. Первая обязывает новостные агрегаторы вводить "налог на ссылки", то есть оплачивать копирование фрагментов журналистских материалов. Вторая - наделяет интернет-платформы ответственностью за нарушение авторских прав их пользователями. По мнению экспертов, это неминуемо подтолкнет сайты к предварительной фильтрации всего загружаемого контента.

Как утверждают критики, проверить каждую публикацию на соблюдение авторских прав физически нереально, а внедрение автоматизированной системы проверки - длительный и дорогостоящий процесс. Тем более что подобные системы не застрахованы от ошибок.