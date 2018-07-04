Wikipedia против новых законов об авторском праве в ЕС

Испанский, итальянский и латышский сайты Wikipedia приостановили доступ к статьям из-за планов Евросоюза ввести новое авторское право.

Представители онлайн-энциклопедий пытаются привлечь внимание к законопроекту, который Европарламент обсудит 5 июля 2018 года. Когда пользователь пытается воспользоваться поиском по статьям, перед ним открывается страница с заглушкой и просьбой к Европарламенту отказаться от части положений документа:

Напомним, 21 июня Комитет Евросоюза одобрил закон, обязывающий интернет-сайты автоматически проверять контент на наличие авторских прав.

Два пункта этой директивы (статья 11 и 13) вызвали волну неодобрения со стороны крупнейших интернет-компаний и рядовых пользователей сети. В них оговаривается, что администрация интернет-платформ — в том числе и соцсетей — должна принять меры для обеспечения функционирования соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.

Интернет-специалисты отмечают, что в результате принятия закона могут исчезнуть мемы, так как большинство из них базируется на изображениях известных людей и моментах из популярных сериалов и телешоу, защищенных авторскими правами.

Кроме того, если популярные и крупные интернет-порталы еще способны наладить работу автоматических фильтров, то небольшим сайтам подобная инфраструктура может оказаться не по карману.

Против введения новых законов выступили 169 экспертов, в том числе основатель Wikipedia Джимми Уэйлс: