Wikipedia против новых законов об авторском праве в ЕС

Испанский, итальянский и латышский сайты Wikipedia приостановили доступ к статьям из-за планов Евросоюза ввести новое авторское право.

Представители онлайн-энциклопедий пытаются привлечь внимание к законопроекту, который Европарламент обсудит 5 июля 2018 года. Когда пользователь пытается воспользоваться поиском по статьям, перед ним открывается страница с заглушкой и просьбой к Европарламенту отказаться от части положений документа:

Напомним, 21 июня Комитет Евросоюза одобрил закон, обязывающий интернет-сайты автоматически проверять контент на наличие авторских прав.

Два пункта этой директивы (статья 11 и 13) вызвали волну неодобрения со стороны крупнейших интернет-компаний и рядовых пользователей сети. В них оговаривается, что администрация интернет-платформ — в том числе и соцсетей — должна принять меры для обеспечения функционирования соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.

Интернет-специалисты отмечают, что в результате принятия закона могут исчезнуть мемы, так как большинство из них базируется на изображениях известных людей и моментах из популярных сериалов и телешоу, защищенных авторскими правами.

Кроме того, если популярные и крупные интернет-порталы еще способны наладить работу автоматических фильтров, то небольшим сайтам подобная инфраструктура может оказаться не по карману.

Против введения новых законов выступили 169 экспертов, в том числе основатель Wikipedia Джимми Уэйлс:

I agree with that analysis. Article 11, Article 13, and GDPR seem to me to guarantee the continued dominance of the big platforms in Europe. Ironic, given Europe’s unease about them. https://t.co/FoDCAI5c2U

— Jimmy Wales (@jimmy_wales) 4 июля 2018 г.


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