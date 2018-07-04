Великий потоп по-китайски: затоплены тысячи ферм для майнинга

Всем, кроме самых верующих майнеров, уже давно известно, что криптовалюта скоро лопнет, аки мыльный пузырь. Но прежде, чем это случится, ее ждет ряд потрясений: резкое падение стоимости уже было, и вот теперь в Китае случилось наводнение, затопившее десятки тысяч ферм для майнинга.

Обширное наводнение в провинции Сычуань нанесло ущерб, исчисляющийся миллионами долларов, и больше всех пострадала именно та ее часть, где расположены тысячи и десятки тысяч ферм. Точное количество пока подсчитывается, равно как и общий ущерб, однако масштаб трагедии грандиозен – из-за случившегося мировой хешрейт добычи биткоина рухнул сразу на 30 процентов. Впрочем, сейчас эта проблема устранена, но сам факт случившегося будет иметь серьезные последствия.

Во-первых, видеокарты вновь рискую стать жутким дефицитом, так что стоит закупить их прямо сейчас, если в планах это есть. Во-вторых, многие аналитики очень сомневаются, что падение хешрейта в таких масштабах связано лишь с наводнением. По мнению экспертов, это еще один повод для недоверия к крипте и еще один тревожный звоночек, намекающий, что конец эпохи биткоина уже близок.

Максим Мишенев, MobileDevice


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