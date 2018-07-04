Индия потребовала от WhatsApp бороться с фейками. Из-за них убивают людей

Министерство электроники и информационных технологий Индии потребовало от мессенджера WhatsApp прекратить распространение слухов и фальшивых сообщений. За последние месяцы они спровоцировали более 25 смертей — люди, возмущенные фейками, линчевали предполагаемых преступников. Инциденты зафиксированы в пяти индийских штатах. Чаще всего их жертвами становятся приезжие. , пишут AIN.UA

Платформа не может избежать отвественности даже когда хорошая технология используется злоумышленниками, которые публикуют провокационные сообщения и разжигают насилие.

Линчевание — не новая для Индии проблема, но в последние месяцы она стала особенно актуальна. С мая произошли как минимум 16 подобных случаев. Основной темой распространяемых слухов являются сообщения о похищении детей.

Правоохранители указывают, что помимо мессенджера, фейки рассылают через SMS, Facebook, Twitter и YouTube. Однако WhatsApp является самым популярным способом коммуникации в стране — на Индию приходится более 200 млн активных пользователей, а местные бизнесы пользуются мессенджером как площадкой для дистрибуции и продвижения товаров.

Компания уже отреагировала на ситуацию с фейками. WhatsApp огласил о выделении грантов на исследование дезинформации и запуске долгосрочной рекламной кампании в просветительских целях. Также мессенджер призвал к совместному сотрудничеству между правительством, обществом и частными технологическими фирмами.

Как отмечает Reuters, в приложении также недавно изменилась функциональность групповых чатов. Теперь туда нельзя повторно добавлять удаленных ранее пользователей и администраторы могут решать, кто способен отправлять сообщения. Также тестируется ввод специальных пометок на пересланных сообщениях.