Интерактивная карта Travelscope покажет, в какие страны мира можно поехать без визы

Узнать, куда можно отправиться прямо сейчас без необходимости получать визу, можно на интерактивной карте Travelscope. Для этого достаточно выбрать свою страну, и карта покажет полный список направлений, открытых для вашего паспорта, пишут AIN.UA.

Так, по данным Travelscope, украинцам доступен безвизовый въезд на территорию 119 стран.

Интерактивная карта Travelscope покажет, в какие страны мира можно поехать без визы

Следует обратить внимание на цвета, которыми выделены эти страны. Ярко-желтый цвет означает, что въезд в страну разрешен при наличии электронной визы, которую можно оформить онлайн заблаговременно перед путешествием (Сингапур, Индия, Мехико и другие). Желто-зеленый означает, что визу можно получить по прибытию (Египет, Танзания, Таиланд и другие), салатовый — виза гражданам Украины не нужна (страны Еврозоны и СНГ, Бразилия, Чили, Аргентина и другие). Серым цветом отмечены территории, для въезда на которые украинцам придется оформить визу.

Полный список доступных стран можно увидеть справа. В нем государства упорядочены по количеству открытых для них направлений. Таким образом формируется «рейтинг открытости», на первом месте в котором Сингапур — его граждане могут путешествовать без виз в 153 страны мира. На втором Япония, третьем — Германия. Украина занимает 28 строчку этого рейтинга, опережая РоSSию, Молдавию, Грузию, Турцию и другие страны.

Если переключиться на режим Visa-free sources, можно узнать, жители каких стран могут беспрепятственно въезжать на территорию того или иного государства. Так в Украину без визы или с визой по прибытию могут ездить люди из 96 стран.

Интерактивная карта Travelscope покажет, в какие страны мира можно поехать без визы

Также можно смотреть ситуацию по ВВП и населению. Здесь наша страна выглядит довольно непрезентабельно. Данные рейтинги составлены для того, чтобы показать зависимость свободы передвижения граждан от экономической и геополитической ситуаций в их стране, а также развитости ее международных отношений.

Интерактивная карта Travelscope покажет, в какие страны мира можно поехать без визы

Карту создал разработчик и дизайнер Маркус Лернер в 2015 году. Он подчеркивает, что сайт надлежит использовать только в ознакомительных целях — для получения точной информации следует обращаться в консульства или посольства конкретных стран. Исходный код проекта доступен на GitHub.

Travelscope собирает данные о визах из «Википедии», данные по ВВП и географии — из Natural Earth Data. Всего в Travelscope анализируется 195 стран мира.

Ранее мы писали о похожем проекте — рейтинге, составленном финансовой консультационной фирмой Arton Capital. Цифры этого рейтинга немного отличаются от собранных Маркусом Лернером. Так, по данным Arton Capital, украинцы имеют безвизовый (или близкий к нему) доступ в 124 страны мира из 193-х. По «силе паспорта» Украина — на 32 месте в данном рейтинге.


Майя Яровая, AIN


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