Интерактивная карта Travelscope покажет, в какие страны мира можно поехать без визы
Узнать, куда можно отправиться прямо сейчас без необходимости получать визу, можно на интерактивной карте Travelscope. Для этого достаточно выбрать свою страну, и карта покажет полный список направлений, открытых для вашего паспорта, пишут
Так, по данным Travelscope, украинцам доступен безвизовый въезд на территорию 119 стран.
Следует обратить внимание на цвета, которыми выделены эти страны. Ярко-желтый цвет означает, что въезд в страну разрешен при наличии электронной визы, которую можно оформить онлайн заблаговременно перед путешествием (Сингапур, Индия, Мехико и другие). Желто-зеленый означает, что визу можно получить по прибытию (Египет, Танзания, Таиланд и другие), салатовый — виза гражданам Украины не нужна (страны Еврозоны и СНГ, Бразилия, Чили, Аргентина и другие). Серым цветом отмечены территории, для въезда на которые украинцам придется оформить визу.
Полный список доступных стран можно увидеть справа. В нем государства упорядочены по количеству открытых для них направлений. Таким образом формируется «рейтинг открытости», на первом месте в котором Сингапур — его граждане могут путешествовать без виз в 153 страны мира. На втором Япония, третьем — Германия. Украина занимает 28 строчку этого рейтинга, опережая РоSSию, Молдавию, Грузию, Турцию и другие страны.
Если переключиться на режим Visa-free sources, можно узнать, жители каких стран могут беспрепятственно въезжать на территорию того или иного государства. Так в Украину без визы или с визой по прибытию могут ездить люди из 96 стран.
Также можно смотреть ситуацию по ВВП и населению. Здесь наша страна выглядит довольно непрезентабельно. Данные рейтинги составлены для того, чтобы показать зависимость свободы передвижения граждан от экономической и геополитической ситуаций в их стране, а также развитости ее международных отношений.
Карту создал разработчик и дизайнер Маркус Лернер в 2015 году. Он подчеркивает, что сайт надлежит использовать только в ознакомительных целях — для получения точной информации следует обращаться в консульства или посольства конкретных стран. Исходный код проекта доступен на GitHub.
Travelscope собирает данные о визах из «Википедии», данные по ВВП и географии — из Natural Earth Data. Всего в Travelscope анализируется 195 стран мира.
Ранее мы писали о похожем проекте — рейтинге, составленном финансовой консультационной фирмой Arton Capital. Цифры этого рейтинга немного отличаются от собранных Маркусом Лернером. Так, по данным Arton Capital, украинцы имеют безвизовый (или близкий к нему) доступ в 124 страны мира из 193-х. По «силе паспорта» Украина — на 32 месте в данном рейтинге.
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