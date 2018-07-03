Джон Мюллер рассказал о том, как Google узнаёт о новых синонимах

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер рассказал о том, как поисковая система узнаёт о новых синонимах.

По словам Мюллера, Google делает это автоматически. У поисковой системы нет базы данных синонимов, которую она могла бы использовать при обработке запросов пользователей.

«В общем, мы пытаемся понять, когда фразы являются синонимами, и делаем это автоматически. То есть это не значит, что кто-то записывает все слова, которые он знает на разных языках, и, скажем, указывает, что это слово соответствует вот этому, а то – вон тому. Наши системы разбираются в этом сами с течением времени».

Далее он рассказал, как Google понимает, что слова являются синонимами:

«Иногда вы замечаете, что в словаре появилось новое ключевое слово, ставшее действительно популярным и используемым всеми в рамках конкретной темы. Поначалу Google обрабатывает это слово как отдельное, но со временем он начинает понимать, что оно связано с другим словом или темой и начинает обратывать его как синоним… У нас нет базы данных для синонимов».

Наконец, он отметил, что поисковая система не сопоставляет синонимы в разных языках, поскольку в них эти слова могут иметь разные значения.

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 5:39 на видео: