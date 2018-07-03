В отдельных случаях сайты будут блокировать на 48 часов по ходатайству следователя, - Винник

Нардеп признал, что законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов требует доработки.

В Украине нет ни одного принудительного механизма, даже в уголовном порядке, блокировки интернет-ресурсов, если они несут угрозу национальной безопасности страны. По мнению народного депутата Ивана Винника, законопроект о внесудебной блокировке сайтов должен решить эту проблему. Об этом он заявил на круглом столе в Институте Горшенина, посвященном обсуждению законопроекта №6688.

"Решение Совета нацбезопасности и обороны по блокированию роSSийских сайтов не является обязательным для субъектов хозяйствования. Поэтому, когда провайдеры не обеспечивают доступ к этим ресурсам, они делают это по велению воли. Государству нужен механизм реагирования. Именно этому и был посвящен законопроект", - пояснил Винник.

"Как это должно работать: соответствующее производство должно быть зарегистрировано органом досудебного расследования. Может быть любой орган досудебного расследования, хотя Уголовно-процессуальный кодекс определяет статью "государственная измена", исключительно подследственной СБУ . После этого происходит обращение следователя к следственному судье и выносится соответствующее постановление о блокировании ресурса ", - рассказал нардеп.

По его словам, в чрезвычайных ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью человека или когда совершается тяжкое или особо тяжкое преступление, законопроект предусматривает возможность на 48 часов заблокировать ресурс исключительно на основании ходатайства следователя.

"Единственное, что я, изучив критику, хочу признать, что, возможно, надо предложить добровольную процедуру снятия соответствующих новостей, которые угрожают информационной безопасности перед тем, как переходить к принудительным действиям", - отметил Винник.