Google прояснил, что Speed Update затронет только самые медленные сайты

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что мобильный алгоритм Speed Update, запуск которого ожидается в этом месяце, будет учитывать даже небольшие улучшения скорости загрузки страниц.

Однако это заявление противоречило первоначальному анонсу, опубликованному Google в январе, в котором говорилось только о самых медленных страницах. Поэтому Барри Шварц из Search Engine Land обратился к Мюллеру с просьбой прояснить, как же всё-таки будет работать новый алгоритм.

Мюллер ответил, что Speed Update, как и сообщалось изначально, затронет только самые медленные сайты.

«Для прояснения в отношении мобильного обновления Speed Update: а) оно повлияет только на самые медленные сайты; b) они могут постепенно улучшать этот показатель (в идеале им следует значительно улучшить скорость загрузки); с) мы по-прежнему планируем запуск на этот месяц. Если ваш сайт загружается в разумных пределах, то это обновление на нём не отразится».

To clarify on the mobile speed update: a) this only affects the slowest sites, b) those can incrementally improve (though ideally you'd significantly improve the speed…), c) we're still aiming for this month. If your site is reasonably fast, tweaking won't change things. https://t.co/4glNAFd0ww

— John ?.o(???)o.? (@JohnMu) July 3, 2018

 

Напомним, что после запуска Speed Update в мобильном ранжировании Google начнёт учитывать скорость загрузки мобильных страниц, а не их десктопных версий, как это происходит сейчас.


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