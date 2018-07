Google прояснил, что Speed Update затронет только самые медленные сайты

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что мобильный алгоритм Speed Update, запуск которого ожидается в этом месяце, будет учитывать даже небольшие улучшения скорости загрузки страниц.

Однако это заявление противоречило первоначальному анонсу , опубликованному Google в январе, в котором говорилось только о самых медленных страницах. Поэтому Барри Шварц из Search Engine Land обратился к Мюллеру с просьбой прояснить, как же всё-таки будет работать новый алгоритм.

Мюллер ответил, что Speed Update, как и сообщалось изначально, затронет только самые медленные сайты.

To clarify on the mobile speed update: a) this only affects the slowest sites, b) those can incrementally improve (though ideally you'd significantly improve the speed…), c) we're still aiming for this month. If your site is reasonably fast, tweaking won't change things. https://t.co/4glNAFd0ww