Twitter проводит реорганизацию структуры компании

Исполнительный директор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) объявил о масштабной реорганизации компании. В рамках этих изменений сооснователь Periscope Кейвон Бейкпур (Kayvon Beykpour) займёт пост директора по продукту, а Майк Монтано возглавит команду разработчиков.

«Через призму повышения долговечности, гибкости, изобретательности и предпринимательского духа, а также упрощения того, как мы работаем, я решил сделать нашу организацию более простой и понятной», — написал Дорси в письме, разосланном сотрудникам Twitter .

По его словам, цель реорганизации – вернуть компанию к формату функциональной организации и отойти от вертикальной структуры управления.

Согласно сообщению Дорси, после реорганизации Брюс Фальк (Bruce Falck) продолжит вести доходные продукты Twitter , Параг Аграваль (Parag Agrawal) будет по-прежнему отвечать за технологию, а Нед Сигал (Ned Segal) – за финансы.

В первом квартале 2018 года более половины выручки Twitter приходилось на видео. Назначение сооснователя Periscope на пост главы по продукту говорит о том, что компания и дальше намерена развивать видео на своей платформе.