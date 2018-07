Фотохостинг 500px закрыл свой маркетплейс и прекратил поддержку Creative Commons

Платформа для фотографов 500px лишилась раздела Marketplace на сайте. Площадку для дистрибуции закрыли из-за несоответствия поставленным результатам. Компания была вынуждена выбирать: инвестировать больше или найти другую модель монетизации. , пишут AIN.UA

Теперь стоковые фотографии, в том числе и ранее загруженные, будут распространяться через сайт Visual China Group (для китайских пользователей) и Getty Images (для остальных авторов). 500px сообщает, что размер отчислений не изменится, зато работы охватят гораздо большую аудиторию. Изменения в работе произошли после поглощения 500px компанией Visual China Group в феврале этого года. О партнерстве с Getty фотохостинг объявил в прошлом месяце.

Также 500px прекратили поддерживать лицензии Creative Commons для фото. Они позволяют авторам устанавливать ряд правил для свободного использования работ. Фотографии, для которых уже использовались лицензии Creative Commons, пропадут из поиска и будут недоступны для загрузки. Как сообщил пресс-секретарь 500px в комментарии изданию The Verge, в будущем ситуация может измениться — в зависимости от реакции пользователей на прекращение поддержки инструмента.

Единственным аналогом Creative Commons станет бесплатная лицензия от самих 500px, которая не подразумевает выплаты отчислений за использование снимков при дистрибуции через Getty или VCG. Причиной отказа от CC стал ряд багов при поиске, а также недостаточная активность с подобными изображениями.

Основатель 500px Евгений Чеботарев, который ушел из компании 2016 году, раскритиковал решение фотохостинга. Он отметил, что Creative Commons помогает развиваться и расти свободному интернету, а недавние решения 500px его «озадачивают».

Creative Commons is critical to the growth and support of the open web.

