Тысячи криптопроектов уже мертвы (списки)

В двух онлайн-каталогах провалившихся криптопроектов — Coinopsy и DeadCoins — уже собралось суммарно более 1000 не доживших текущего момента. Среди них как откровенно мошеннические кампании, такие как Prodeum, так и каким-то образом скомпрометировавшие себя. Например, Titanium, который находится под расследованием комиссии по ценным бумагам США , пишут AIN.UA .

На DeadCoins все замороженные криптопроекты отсортированы по категориям: скончавшиеся, скам, пародии (проекты откровенно саркастического характера) и хакерские (список пока пуст). Пользователи могут добавлять известные им замороженные криптопроекты на сайт самостоятельно.

На Coinopsy проекты представлены единым списком, который насчитывает чуть больше 250 штук, и отсортированы в алфавитном порядке. О некоторых из них вы слышали, а в какие-то могли даже вложиться.