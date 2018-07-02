Тысячи криптопроектов уже мертвы (списки)

В двух онлайн-каталогах провалившихся криптопроектов — Coinopsy и DeadCoins — уже собралось суммарно более 1000 не доживших текущего момента. Среди них как откровенно мошеннические кампании, такие как Prodeum, так и каким-то образом скомпрометировавшие себя. Например, Titanium, который находится под расследованием комиссии по ценным бумагам США, пишут AIN.UA.

На DeadCoins все замороженные криптопроекты отсортированы по категориям: скончавшиеся, скам, пародии (проекты откровенно саркастического характера) и хакерские (список пока пуст). Пользователи могут добавлять известные им замороженные криптопроекты на сайт самостоятельно.

Тысячи криптопроектов уже мертвы (списки)

На Coinopsy проекты представлены единым списком, который насчитывает чуть больше 250 штук, и отсортированы в алфавитном порядке. О некоторых из них вы слышали, а в какие-то могли даже вложиться.

Как сообщает TechCrunch, сомнительные проекты, многие из которых уже мертвы, привлекли через ICO сотни миллионов долларов. Несмотря на то, что крупнейшие площадки, такие как Facebook и Google, запретили рекламу ICO, это все еще довольно популярная технология привлечения капитала на ранних стадиях, а вместе с тем прибыльная схема для мошенников, которые выманивают деньги у неопытных криптоинвесторов.


Майя Яровая, AIN


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