Тысячи криптопроектов уже мертвы (списки)
В двух онлайн-каталогах провалившихся криптопроектов — Coinopsy и DeadCoins — уже собралось суммарно более 1000 не доживших текущего момента. Среди них как откровенно мошеннические кампании, такие как Prodeum, так и каким-то образом скомпрометировавшие себя. Например, Titanium, который находится под расследованием комиссии по ценным бумагам США, пишут
На DeadCoins все замороженные криптопроекты отсортированы по категориям: скончавшиеся, скам, пародии (проекты откровенно саркастического характера) и хакерские (список пока пуст). Пользователи могут добавлять известные им замороженные криптопроекты на сайт самостоятельно.
На Coinopsy проекты представлены единым списком, который насчитывает чуть больше 250 штук, и отсортированы в алфавитном порядке. О некоторых из них вы слышали, а в какие-то могли даже вложиться.
Как сообщает TechCrunch, сомнительные проекты, многие из которых уже мертвы, привлекли через ICO сотни миллионов долларов. Несмотря на то, что крупнейшие площадки, такие как Facebook и Google, запретили рекламу ICO, это все еще довольно популярная технология привлечения капитала на ранних стадиях, а вместе с тем прибыльная схема для мошенников, которые выманивают деньги у неопытных криптоинвесторов.
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Internet и сети
02.07.2018 14:55