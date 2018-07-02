МОН открыло регистрацию электронных кабинетов для абитуриентов

С сегодняшнего дня абитуриенты могут создавать личные кабинеты для подачи заявлений в вузы.

МОН открыло регистрацию электронных кабинетов для абитуриентов
Фото: Макс Левин

В Украине со 2 по 25 июля проходит регистрация электронных кабинетов абитуриентов, с 12 июля стартует подача электронных заявлений на поступление в вузы, сообщает Министерство образования и науки.

"Сегодня, 2 июля 2018 года, началась регистрация электронных кабинетов поступающих – она будет открыта до 18:00 25 июля. С 12 июля из кабинета можно будет подавать заявления на поступление в вузы. Их прием продлится до 18:00 26 июля", - сказано в сообщении ведомства.

В этом году заявления в электронной форме должны подавать поступающие на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления, а также младшего специалиста на базе 11 классов.

Для регистрации нужно зайти на страницу https://ez.osvitavsim.org.ua/ и указать следующую информацию: адрес электронной почты, пароль, данные сертификата внешнего независимого оценивания (ВНО) и данные аттестата о полном общем среднем образовании.

Ранее ГП "Инфоресурс" провело тестирование электронных кабинетов, чтобы проверить работы системы и исправить возможные недочеты.


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