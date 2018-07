Google тестирует новый дизайн панели знаний для товаров

Google тестирует новое оформление панели выдачи Сети знаний для товаров. Нововведение заметил Пит Мейерс (Dr. Pete Meyers) из Moz.

Google’s testing a new design for product panels (single-product PLAs) — same elements as now, but pretty different layout and UI… pic.twitter.com/VgLJ6FKlmF