Google тестирует новый дизайн панели знаний для товаров

Google тестирует новое оформление панели выдачи Сети знаний для товаров. Нововведение заметил Пит Мейерс (Dr. Pete Meyers) из Moz.

Google’s testing a new design for product panels (single-product PLAs) — same elements as now, but pretty different layout and UI… pic.twitter.com/VgLJ6FKlmF — Dr. Pete Meyers (@dr_pete) 26 июня 2018 г.

Тестируемая панель выглядит так:

Она содержит те же элементы, что и текущая, но их оформление и расположение несколько изменено.

На панели мы видим детальное описание товара, раздел с рекламными объявлениями (Shop Now), возможность провести сравнение цен, а также отзывы, редакционные и видеообзоры.

Платная часть выглядит так:

Стоит отметить, что оба видео, представленных на панели, были опубликованы 6 лет назад, и взяты с LinkedIn. При этом ни одно видео из карусели не отображается в соответствующей карусели в основной выдаче. Следовательно, для ранжирования этих роликов применяются другие критерии, чем в обычных результатах поиска.

Что касается информации о товаре, то она берётся с сайтов производителей, а не с Wikipedia, как это обычно происходит при формировании панели знаний.

По мнению Дженнифер Слэгг (Jennifer Slagg) из TheSEMPost, новый тест явно показывает, что Google хочет быть не просто источником обычных результатов поиска, а центром товарного поиска.