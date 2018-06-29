Tesla хочет получить данные бывшего сотрудника из Dropbox и Facebook

Сага о Tesla и её судебной борьбе против бывшего сотрудника (и предполагаемого саботажника) Мартина Триппа (Martin Tripp) продолжилась на этой неделе вызовом в суд технических компаний, включая Facebook и Dropbox, которые были названы в числе последних. Если говорить точнее, Tesla пытается собрать все данные, которые бывший сотрудник якобы загрузил и поделился с внешними сторонами, и считает, что у названных компаний есть эта информация.

На прошлой неделе Tesla уже добилась вызова в суд других компаний, включая Apple , Microsoft и Google . Компания озабочена тем, что господин Трипп мог поделиться конфиденциальной информацией, которая способна нанести вред. Однако сам Мартин Трипп утверждает, что выступал информатором и пытался сообщить общественности о проблемах безопасности в Tesla. В частности, он рассказал ресурсу Ars Technica, что видел повреждённые батареи, которые были разрешены к отправке и установке на Model 3s.

Tesla, как и следовало бы ожидать, категорически отрицает утверждения господина Триппа, и следует отметить, что защита информаторов не распространяется в США на людей, причастных к утечкам в средства массовой информации (что и делал Мартин Трипп). Этот иск примечателен по многим причинам, в том числе из-за того, как много других технических фирм он коснулся через повестки по вопросам хранения данных.

Напомним: пару недель назад издание Reuters сообщило, что исполнительный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) разослал внутри компании электронное письмо, в котором заявил, что неизвестный сотрудник (теперь ясно, что речь идёт о Мартине Триппе) занимался саботажем. Как сообщалось, он изменил код в операционной системе компании и, что более тревожно, поделился большими объёмами конфиденциальной информации с неизвестными внешними сторонами. Не сообщалось, работал ли этот саботажник с другим лицами или действовал в одиночку (по-видимому, второе).

Тогда господин Маск отметил, что у его фирмы много врагов, которые хотят, чтобы Tesla умерла, от конкурирующих автопроизводителей до брокеров с Уолл-стрит, занимающихся короткими продажами, и топливных компаний. Если предположения верны, всё это может подорвать перспективы бизнеса. Как показала схватка между Uber и Waymo, предполагаемые утечки конкурентам могут привести к длительным и дорогостоящим юридическим разбирательствам.

Между тем в настоящее время подобные проблемы Tesla точно ни к чему. Анонс «народного» электромобиля Model 3 погряз в постоянных проблемах и задержках с наращиванием массового производства; усилия Tesla в области развития автопилота были омрачены громкими авариями; компания продолжает терять деньги квартал за кварталом. В марте авторитетное агентство Moody's Investors Service понизило кредитный рейтинг компании, опасаясь, что она прожигает наличность. Некоторые аналитики также полагают, что Tesla может лишиться оборотного капитала до конца года. В таких условиях ввязываться в крупное судебное дело компании не следовало бы.



