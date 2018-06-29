Google также интересовался покупкой GitHub – Bloomberg

Корпорация Microsoft , ранее в этом месяце купившая платформу GitHub за $7,5 млрд, была не единственной заинтересованной в этом приобретении стороной. В их числе также значился Google . Об этом заявила руководитель облачного бизнеса IT-гиганта Дайан Грин (Diane Greene).

«Я была бы не против купить их, но всё нормально», — сказала Грин на мероприятии Fortune Magazine, которое прошло на днях в Сан-Франциско.

Холдинг Alphabet, владеющий Google , пока не давал официальных комментариев по поводу своего участия в процессе продажи. Грин же отказалась уточнить, делал ли Google какие-то предложения руководству стартапа.

В свою очередь Microsoft эта сделка позволила приобрести ключевой актив для привлечения разработчиков на конкурентном рынке облачных вычислений.

Пока Microsoft решал вопросы с покупкой GitHub, Грин пыталась справиться с критикой в адрес Google со стороны сотрудников компании, выступающих против сотрудничества с Министерством обороны США . В результате Google отказался от продления контрактов с Пентагоном и озвучил свои принципы в отношении искусственного интеллекта.