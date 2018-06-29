Google представил новую партнёрскую программу Marketing Platform Partners
Google
Новая программа не только объединяет действующие ранее Google Analytics Certified Partners и DoubleClick Certified Marketing Partners, но и открывает доступ к развитой экосистеме ресурсов. Основа программы – обучение и приобретение экспертизы в работе со всеми продуктами нового бренда Google Marketing Platform, образованного путём объединения Google Analytics 360 Suite и продуктов DoubleClick.
Среди участников программы уже значатся более 500 компаний, в числе которых ведущие digital-агентства, системные интеграторы, а также крупные поставщики данных и технологий.
Всего в программе будет три типа партнёров:
- Сертифицированные специалисты. Эти люди получат доступ к растущей библиотеке материалов для самообучения и прохождения сертификации по отдельным продуктам. Успешное завершение обучения будет означать, что специалист обладает знаниями и навыками по определённым продуктам Google Marketing Platform;
- Сертифицированные компании будут консультировать и обучать специалистов, помогать внедрять технологии и оказывать техническую поддержку по продуктам Marketing Platform.
- Партнёры по продажам – это эксперты Google Marketing Platform, которые будут не только продавать решения Google от имени компании, но и предоставлять консультации и техническую поддержку.
Найти партнёра можно
Напомним, что Google объявил о ребрендинге и реорганизации своих рекламных продуктов ранее на этой неделе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
29.06.2018 12:08