Google представил новую партнёрскую программу Marketing Platform Partners

Google объявил о запуске Google Marketing Platform Partners – новой партнёрской программы, призванной обеспечить рекламодателям доступ ко всем ресурсам, необходимым для того, чтобы извлечь максимум пользы из Marketing Platform.

Новая программа не только объединяет действующие ранее Google Analytics Certified Partners и DoubleClick Certified Marketing Partners, но и открывает доступ к развитой экосистеме ресурсов. Основа программы – обучение и приобретение экспертизы в работе со всеми продуктами нового бренда Google Marketing Platform, образованного путём объединения Google Analytics 360 Suite и продуктов DoubleClick.

Среди участников программы уже значатся более 500 компаний, в числе которых ведущие digital-агентства, системные интеграторы, а также крупные поставщики данных и технологий.

Всего в программе будет три типа партнёров:

Сертифицированные специалисты . Эти люди получат доступ к растущей библиотеке материалов для самообучения и прохождения сертификации по отдельным продуктам. Успешное завершение обучения будет означать, что специалист обладает знаниями и навыками по определённым продуктам Google Marketing Platform;

. Эти люди получат доступ к растущей библиотеке материалов для самообучения и прохождения сертификации по отдельным продуктам. Успешное завершение обучения будет означать, что специалист обладает знаниями и навыками по определённым продуктам Marketing Platform; Сертифицированные компании будут консультировать и обучать специалистов, помогать внедрять технологии и оказывать техническую поддержку по продуктам Marketing Platform.

будут консультировать и обучать специалистов, помогать внедрять технологии и оказывать техническую поддержку по продуктам Marketing Platform. Партнёры по продажам – это эксперты Google Marketing Platform, которые будут не только продавать решения Google от имени компании, но и предоставлять консультации и техническую поддержку.

Найти партнёра можно здесь .