Twitter запустил Центр прозрачности рекламы
Twitter
«Чтобы просмотреть объявления от определённого рекламодателя, нужно выполнить простой поиск, в результатах которого вы увидите креатив по всем кампаниям, запущенным им в последние 7 дней», — говорится в блоге компании.
По политической рекламе будет доступна расширенная информация: демографический таргетинг, сумма потраченных средств и количество полученных показов на твит. На данный момент в сервисе доступны только данные по политическим рекламодателям из США.
Если объявление было отмечено как нарушающее правила и изъято из социальной сети, то из Центра прозрачности рекламы оно будет удалено в течение 24 часов. Если аккаунт был заблокирован, то его твиты не будет показываться в новой базе данных. То же самое касается удалённых пользователей и твитов.
Новый раздел запущен по всему миру. Для поиска информации в базе данных необязательно наличие аккаунта в Twitter. Воспользоваться новой возможностью могут все желающие.
В конечном итоге Twitter планирует включить в этот сервис политическую рекламу из других стран. В настоящее время компания изучает, как это можно сделать.
Напомним, что в конце мая Twitter ввёл новые правила в отношении политической рекламы. Обновлённые требования описаны в разделе «
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