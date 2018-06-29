Twitter запустил Центр прозрачности рекламы

Twitter объявил о запуске Центра прозрачности рекламы , анонсированного в октябре. С его помощью пользователи смогут находить все объявления, размещённые конкретным рекламодателем.

«Чтобы просмотреть объявления от определённого рекламодателя, нужно выполнить простой поиск, в результатах которого вы увидите креатив по всем кампаниям, запущенным им в последние 7 дней», — говорится в блоге компании.

По политической рекламе будет доступна расширенная информация: демографический таргетинг, сумма потраченных средств и количество полученных показов на твит. На данный момент в сервисе доступны только данные по политическим рекламодателям из США .

Если объявление было отмечено как нарушающее правила и изъято из социальной сети, то из Центра прозрачности рекламы оно будет удалено в течение 24 часов. Если аккаунт был заблокирован, то его твиты не будет показываться в новой базе данных. То же самое касается удалённых пользователей и твитов.

Новый раздел запущен по всему миру. Для поиска информации в базе данных необязательно наличие аккаунта в Twitter . Воспользоваться новой возможностью могут все желающие.

В конечном итоге Twitter планирует включить в этот сервис политическую рекламу из других стран. В настоящее время компания изучает, как это можно сделать.