10 сайтов, получающих больше всего блоков с ответами в Google – исследование

Компания Stone Temple Consulting поделилась результатами нового исследования, посвящённого блокам с ответами (featured snippets) в Google. Помимо актуального состояния этой функции, эксперты также определили 10 сайтов, получающих больше всего таких блоков – как в десктопном, так и в мобильном поиске.

В ходе 124-дневного исследования специалисты Stone Temple изучили результаты поиска по 4999 запросам, по которым ранее выводились готовые ответы, и подтвердили высокую степень волатильности в этой области. Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем эта ситуация сохранится.

Например, по 1092 десктопным запросам Google использует контент из двух разных доменов, а по 318 запросам – из трёх.

«Ключевой фразой, по которой наблюдалась максимальная волатильность, была «что такое дневное обучение». В период проведения исследования мы видели 12 разных доменов, используемых для предоставления блока с ответом по этому запросу. В течение 8 дней по этому запросу также полностью отсутствовал такой блок».

В целом по 4490 запросам из 4999 в течение 124-дневного периода тестирования отображался как минимум один featured snippet на десктопах. В мобильной выдаче такая ситуация наблюдалась по 3937 запросам.

Другие выводы исследования:

  • 425 ключевых слов никогда не получали блока с ответами на десктопах;
  • 888 ключевых слов никогда не получали такого блока в мобильной выдаче;
  • По 1567 ключевых слов для featured snippet на десктопах использовалось больше одного сайта.

Лидером по количеству заработанных блоков с ответами является Wikipedia – 40% на десктопах и 36% на мобильных устройствах. Помимо самой популярной онлайн-энциклопедии, в топ-10 также вошли Biography, Britannica, YouTube, IMDb, Quora, WebMD, Drugs.com и Investopedia.

На домены из топ-10 приходится 47% всех блоков с ответами на десктопах и 41% на мобильных устройствах.

Полная версия отчёта Stone Temple Consulting доступна по ссылке.

Напомним, что по словам сотрудника Google Гэри Илша, высокая волатильность готовых ответов вызвана постоянными обновлениями алгоритма их ранжирования.

С обзором последних исследований по featured snippets можно ознакомиться в нашем материале.


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