Китайский телеком-гигант купит оператора у собственника Concorde Capital

Компания «Просат», с 2013 года принадлежащая китайскому телеком-холдингу Xinwei, получила разрешение от Антимонопольного комитета на покупку оператора связи «Украинские новейшие телекоммуникации» (UNTC). АМКУ одобрил приобретение более 50% уставного капитала фирмы. , пишут AIN.UA

UNTC, которой с февраля 2018 владеет основатель инвестфонда Concorde Capital Игорь Мазепа, была основана в 2005 году. Компания предоставляет услуги доступа в интернет по оптоволокну и беспроводной технологии pre-WiMax. Долгое время предприятие продвигалось под брендом Freshtel.

Оператор работает в 8 областях Украины, за 2016 год его выручка составила более 20 млн грн, а чистый убыток — 0,14 млн, сократившись более чем в 7 раз. При этом UNTC связывали с Юрием Луценко, отмечает издание Liga.net. В частности, финансовым директором оператора работала Ирина Луценко, жена генпрокурора Украины.

Xinwei Group, основанная китайским бизнесменом Ван Цзином, открыла украинское представительство в 2014 году. В том же году компания заявила о развертывании инфраструктуры под создание национальной 4G-сети по собственной технологии McWiLL. Инвестиции в украинский рынок должны были превысить $1 млрд, однако вскоре оценка вложений значительно упала. По состоянию на конец 2017 года тестовая сеть из 180 станций Xinwei покрывала Киев, часть Одессы и участок от Харькова до Мариуполя.

При этом в мае 2017 года вице-премьер Украины Степан Кубив писал у себя на Facebook, что Xinwei до конца 2018 установит по стране еще 2 300 базовых станций. Глава украинского представительства Xinwei Антон Прицепин говорил в комментарии Liga.net, что на складах ожидают установки более 3000 станций. После ввода передатчиков в строй, сеть должна покрыть 70% территории Украины.

Xinwei планируют, что проект по созданию сети мобильной широкополосной мультимедийной связи будет ориентирован на сервис для экстренных служб, защищенную связь, сбор и передачу телеметрической информации, корпоративный сегмент и покроет труднодоступные районы. В мире Xinwei Group известна предоставлением услуг в сферах безопасности, аэрокосмических коммуникаций, нефтедобычи, электроэнергии, водного хозяйства, транспорта.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Законопроект №6688: «Роскомнадзор» в Украине или инструмент защиты от агрессора
В Алжире на время экзаменов выключили интернетВ Алжире на время экзаменов выключили интернет
Интернет в Украине может подорожать, - экспертИнтернет в Украине может подорожать, - эксперт
Покупка Instagram — самая умная вещь, которую делал Facebook. Сервис уже стоит $100 млрд
Группа акционеров Facebook требует ухода Цукерберга с поста главы правленияГруппа акционеров Facebook требует ухода Цукерберга с поста главы правления
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft готовится купить GitHub — Bloomberg
Китайский конкурент Uber привлек $4 млрд. Теперь два самых дорогих стартапа в мире — сервисы перевозок
СМИ: lifecell может купить «Волю»
Instagram будет бороться с безответственными туроператорамиInstagram будет бороться с безответственными туроператорами
Dragon Capital вложится в украинскую онлайн-платформу морских перевозок ShipNEXTDragon Capital вложится в украинскую онлайн-платформу морских перевозок ShipNEXT
Чат-бот сотрудников Microsoft троллит желающих купить секс онлайн
WhatsApp могли купить китайцы. Но Цукерберг дал в два раза больше денегWhatsApp могли купить китайцы. Но Цукерберг дал в два раза больше денег
СМИ сообщили о планах Google купить TwitterСМИ сообщили о планах Google купить Twitter
Китайский консорциум приобрёл рекламный стартап Media.netКитайский консорциум приобрёл рекламный стартап Media.net
В Facebook можно будет купить билеты на мероприятияВ Facebook можно будет купить билеты на мероприятия
Последние новости
Подгружаем последние новости