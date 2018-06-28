В Японии онлайн-тролль зарезал автора лекции о троллинге

На следующий день преступник сдался полиции

В Японии онлайн-тролль зарезал автора лекции о троллинге
Фото: rus.delfi.ee

В японском городе Фукуока убит популярный блогер Кенитиро Окамото, известный под псевдонимом Hagex. Окамото убили после того, как он выступил с лекцией об интернет-троллинге, пишет ВВС.

Убийство произошло в воскресенье, 24 июня, в 8 вечера по местному времени в туалете, куда 41-летний Окамото отправился сразу после лекции. Нападавший мужчина нанес ему несколько ранений ножом и скрылся с места преступления на велосипеде, пишет газета "Асахи Симбун".

На следующий день преступник сдался полиции. Им оказался 42-летний безработный житель Фукуоки Хидемицу Мацумото. Он не был лично знаком с Окамото, но, как мужчина заявил полиции, у него был конфликт с блогером в интернете.

До убийства настоящее имя Hagex читателям его блога известно не было, на конференции он выступал под своим онлайн-псевдонимом.

Hagex писал в личном блоге об опасностях троллинга и оскорблений в интернете: в основном записи содержали перепосты нескольких сообщений троллей с угрозами и комментарии самого блогера на эту тему. В том числе он писал и о сообщениях Мацумото, который, по данным The Verge, постоянно менял псевдонимы и неоднократно критиковал Окамото.

Под своим именем Окамото был известен как эксперт по кибербезопасности. Знакомые блогера рассказали "Асахи Симбун", что он опасался раскрытия своей личности в интернете.


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