Гугл и Фейсбук обходят требования по конфиденциальности, - агентство защиты прав потребителей
Норвежское агентство просит проверить деятельность интернет-гигантов.
Facebook и Google манипулируют пользователями, чтобы получить личную информацию. Интернет-гиганты используют для манипуляций обманчивый дизайн, сложные инструкции и выбор "все или ничего". К таким выводам пришло норвежское агентство по защите прав потребителей.
Агентство изучило уведомления о конфиденциальностии пришло к выводу, что эти документы, возможно, не соответствуют директиве Евросоюза о защите персональных данных.
"Это не только манипуляция, но и неуважение к собственным пользователям, и на наш взгляд, это не позволяет пользователям контролировать их личную информацию", - заявил старший вице-президент по вопросам потребителей Финн Мирстад.
Норвежский совет потребителей намерен обратиться к Европейскому органу по защите данных с просьбой оценить, соответствуют ли действия компаний требованиям к защите персональных данных.
Агентство не указывает, какие именно приложения или сервисы были включены в исследование.
Среди манипуляций, выявленных норвежским агентством, в частности, следующие:настройки по умолчанию в приложениях выставлены на наименее выгодный по конфиденциальности вариант;обманчивый или неочевидный дизайн: предупреждения о сборе данных и согласие на него оформлены таким образом, что пользователь якобы получит меньший функционал, если нажмет "нет";настройки конфиденциальности часто требуют большого количества кликов и размещены в неочевидных местах;в отдельных случаях сервисы угрожают удалить учетную запись при отказе от сбора данных;ложный выбор: приложения предлагают разные варианты согласия на сбор и обработку данных, что дает пользователю чувство ложного контроля над ситуацией.
"Мы ожидаем, что компании будут способствовать хорошему и информированному выбору и позволят пользователям получать контроль над своей личной информацией. К сожалению, сегодня это не так, что противоречит ожиданиям потребителей и намерению новых правил", - заявил Мирстад.
Напомним, ранее в этом году Facebook уличили в утечке личных данных 87 миллионов пользователей. С 25 мая все сайты, собирающие личные данные пользователей и посетителей, должны уведомлять их об этом, и собирать данные только после прямого и однозначного согласия пользователя на предоставление личной информации.
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27.06.2018 20:19