Instagram запустил видеозвонки

Instagram запустил ряд функций, анонсированных на конференции F8 в мае. В их числе – видеозвонки, пользовательские AR-фильтры, а также переработанная вкладка «Поиск и интересное».

Чтобы начать звонок, нужно нажать на иконку камеры в верхней части переписки в личных сообщениях. Общаться можно как один на один, так и с несколькими людьми. В групповом видеочате могут участвовать не больше четырёх человек. При блокировке пользователей у них также не будет возможности инициировать видеочат. Что касается обновлённого раздела «Поиск и интересное», то теперь в нём появились тематические категории, облегчающие поиск контента, такие как «Животные», «Архитектура», «Фотография» и др. Эти категории оформлены в виде прокручиваемой карусели, расположенной в верхней части экрана.

Кроме того, на этой вкладке можно найти трендовые хэштеги и соответствующие посты.

Ещё одна новая функция в Instagram, пользовательские AR-эффекты для Stories, позволяет создавать эти фильтры третьим сторонам. На момент запуска в сервисе доступны фильтры от Арианы Гранде, NBA, BuzzFeed и других знаменитостей и инфлюенсеров.

Чтобы увидеть новые эффекты у себя на устройстве, нужно подписаться на эти аккаунты или же, заметив такой фильтр, воспользоваться новой опцией, позволяющей добавить его в свой набор эффектов.

Напомним, что в этом месяце Instagram почти сравнялся с Facebook по времени, проводимом в приложении.