Twitter вводит обязательное подтверждение аккаунтов и проверку при входе

Сервис микроблоггинга Twitter, в рамках борьбы с недобросовестными пользователями и с бот-аккаунтами, собирается ввести обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через e-mail и телефонный номер.

По мнению вице-президента Twitter Дел Харви (Del Harvey) и руководителя отдела компании по безопасности Йоеля Рота (Yoel Roth), требование подтверждать личность пользователей позволит бороться с агрессивным контентом и спамом:

«Это важное изменение для защиты от злоумышленников, которые пытаются воспользоваться нашей открытостью в своих целях».

Топ-менеджеры компании также добавили, что со вчерашнего дня для всех пользователей сервиса введена возможность подключения проверки при входе, как дополнительный уровень безопасности. Проверка при входе в учетную запись предполагает введение не только пароля, но еще и кода, отправленного на мобильный телефон. Это гарантия того, что никто не сможет использовать чужую учетную запись.

Подробней о включении проверки при входе можно почитать здесь.

По словам представителей сервиса, в мае специалисты Twitter еженедельно отключали почти по 10 млн автоматизированных спам- или бот-аккаунтов. Это по сравнению с 6,4 млн в декабре 2017 года и 3,2 млн в сентябре:

Уже сегодня пользователи могут предпринять несколько необходимых шагов для защиты своей безопасности в Twitter:

  • Включить двухфакторную аутентификацию.
  • Регулярно проверять любые сторонние приложения.
  • Не использовать один и тот же пароль на нескольких платформах или веб-сайтах.
  • Использовать USB-ключ безопасности для входа в аккаунт.

Напомним, в мае Twitter порекомендовал всем своим пользователям сменить пароли. Как выяснилось, компания непреднамеренно хранила их в открытом виде, в формате простого текста, в своей внутренней системе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Цена акций Facebook рекордно вырослаЦена акций Facebook рекордно выросла
Комитет ЕС одобрил закон об авторском праве, который приведет к исчезновению мемовКомитет ЕС одобрил закон об авторском праве, который приведет к исчезновению мемов
"Миротворец" подвергается массовой "фейк-атаке""Миротворец" подвергается массовой "фейк-атаке"
В Алжире на время экзаменов выключили интернетВ Алжире на время экзаменов выключили интернет
Интернет в Украине может подорожать, - экспертИнтернет в Украине может подорожать, - эксперт
Блок рекламы


Похожие новости
Twitter начнет показывать новый контент в ленте, поиске и уведомленияхTwitter начнет показывать новый контент в ленте, поиске и уведомлениях
Twitter начал блокировать пользователей, которым не было 13 лет при регистрации в соцсети
Twitter ввёл новые правила в отношении политической рекламыTwitter ввёл новые правила в отношении политической рекламы
В августе сторонние клиенты Twitter лишатся ряда функций из-за обновлений APIВ августе сторонние клиенты Twitter лишатся ряда функций из-за обновлений API
Facebook заблокировал 1,3 млрд фейковых аккаунтов за полгодаFacebook заблокировал 1,3 млрд фейковых аккаунтов за полгода
Bing вводит запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционовBing вводит запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционов
Twitter призвал сменить пароли из-за ошибки в системеTwitter призвал сменить пароли из-за ошибки в системе
Twitter отчитался о втором прибыльном квартале подрядTwitter отчитался о втором прибыльном квартале подряд
Twitter меняет политику конфиденциальностиTwitter меняет политику конфиденциальности
Twitter оказался недоступен в Украине и мире
Последние новости
Подгружаем последние новости