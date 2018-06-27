Twitter вводит обязательное подтверждение аккаунтов и проверку при входе

Сервис микроблоггинга Twitter , в рамках борьбы с недобросовестными пользователями и с бот-аккаунтами, собирается ввести обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через e-mail и телефонный номер.

По мнению вице-президента Twitter Дел Харви (Del Harvey) и руководителя отдела компании по безопасности Йоеля Рота (Yoel Roth), требование подтверждать личность пользователей позволит бороться с агрессивным контентом и спамом:

«Это важное изменение для защиты от злоумышленников, которые пытаются воспользоваться нашей открытостью в своих целях».

Топ-менеджеры компании также добавили, что со вчерашнего дня для всех пользователей сервиса введена возможность подключения проверки при входе, как дополнительный уровень безопасности. Проверка при входе в учетную запись предполагает введение не только пароля, но еще и кода, отправленного на мобильный телефон. Это гарантия того, что никто не сможет использовать чужую учетную запись.

Подробней о включении проверки при входе можно почитать здесь .

По словам представителей сервиса, в мае специалисты Twitter еженедельно отключали почти по 10 млн автоматизированных спам- или бот-аккаунтов. Это по сравнению с 6,4 млн в декабре 2017 года и 3,2 млн в сентябре:

Уже сегодня пользователи могут предпринять несколько необходимых шагов для защиты своей безопасности в Twitter :

Включить двухфакторную аутентификацию.

Регулярно проверять любые сторонние приложения.

Не использовать один и тот же пароль на нескольких платформах или веб-сайтах.

Использовать USB-ключ безопасности для входа в аккаунт.