Twitter вводит обязательное подтверждение аккаунтов и проверку при входе
Сервис микроблоггинга Twitter, в рамках борьбы с недобросовестными пользователями и с бот-аккаунтами, собирается ввести обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через e-mail и телефонный номер.
По мнению вице-президента Twitter Дел Харви (Del Harvey) и руководителя отдела компании по безопасности Йоеля Рота (Yoel Roth), требование подтверждать личность пользователей позволит бороться с агрессивным контентом и спамом:
«Это важное изменение для защиты от злоумышленников, которые пытаются воспользоваться нашей открытостью в своих целях».
Топ-менеджеры компании также добавили, что со вчерашнего дня для всех пользователей сервиса введена возможность подключения проверки при входе, как дополнительный уровень безопасности. Проверка при входе в учетную запись предполагает введение не только пароля, но еще и кода, отправленного на мобильный телефон. Это гарантия того, что никто не сможет использовать чужую учетную запись.
Подробней о включении проверки при входе можно почитать
По словам представителей сервиса, в мае специалисты Twitter еженедельно отключали почти по 10 млн автоматизированных спам- или бот-аккаунтов. Это по сравнению с 6,4 млн в декабре 2017 года и 3,2 млн в сентябре:
Уже сегодня пользователи могут предпринять несколько необходимых шагов для защиты своей безопасности в Twitter:
- Включить двухфакторную аутентификацию.
- Регулярно проверять любые сторонние приложения.
- Не использовать один и тот же пароль на нескольких платформах или веб-сайтах.
- Использовать USB-ключ безопасности для входа в аккаунт.
Напомним, в мае Twitter порекомендовал всем своим пользователям сменить пароли. Как выяснилось, компания непреднамеренно хранила их в открытом виде, в формате простого текста, в своей внутренней системе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
27.06.2018 20:18