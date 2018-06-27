Киберполиция закрыла онлайн-кинотеатр onlainfilm

В Хмельницкой области после обысков изъята компьютерная техника ресурса.

Киберполиция закрыла онлайн-кинотеатр onlainfilm
Фото: npu.gov.ua

Полиция прекратила работу сайта, распространявшего информацию с нарушением авторских прав. Речь идет об онлайн-кинотеатре "onlainfilm", сообщает пресс-служба полиции.

Сотрудники департамента киберполции разоблачили участников преступной группы, которые администрировали сайт. Утверждается, что ежедневно ресурс посещали до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество просмотров видео превышала 2 миллиона. Общий объем видеофайлов, размещенных на сайте, превышал 50 ТВ.

Для анонимизации своих действий в сети злоумышленники использовали услуги прокси-сервера, что давало возможность ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов расположенных во внутренней сети.

В городе Хмельницкий полицейские провели одновременно пять санкционированных обысков. По их результатам изъята компьютерная техника и деньги. Сумма ущерба, причиненного правообладателям будет установлена после проведения всех необходимых следственных действий.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. После получения результатов экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы.

Напомним, ранее киберполиция прекратила работу другого онлайн-кинотеатра - "КіноПростір" по жалобе антипиратской ассоциации.


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