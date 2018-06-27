Законопроект №6688: «Роскомнадзор» в Украине или инструмент защиты от агрессора

Основные нормы, которые предлагается ввести законопроектом с целью обеспечения информационной безопасности Украины и быстрого реагирования на киберугорозы:, пишут AIN.UA

Временная блокировка информационных ресурсов. Применяется по ходатайству следователя или прокурора следственным судьей, но в особо «неотложных случаях» может быть начата без решения суда. Такая блокировка применяется на 48 часов. НКРСИ должна вести «Единый реестр судебных решений и санкций в сфере телекоммуникаций», то есть по сути реестр запрещенных сайтов — в него включаются домены, которые в Украине запрещены. Операторы связи обязаны за свой счет закупать оборудование для осуществления блокировок и мониторинга трафика. В случае невыполнения требований о блокировках и других норм законопроекта, операторам грозит штраф в размере от 1% годового оборота. В проекте закона угрозами информационной безопасности называют, в частности, «влияние на принятие решений или совершение действий органами государственной власти». Такие угрозы предлагают считать частью «технологического терроризма». По сути, такой угрозой могут признать статью в СМИ или пост блогера, критикующего власть.

Подробно о сути данного законопроекта AIN.UA писал ранее.

Спустя почти год этот законопроект внезапно всплыл в Раде — в пятницу рассмотреть его не успели, а следующее заседание состоится лишь во вторник, 3 июля. Между тем предприниматели бьют тревогу уже сейчас. Интернет-ассоциация Украины выступила резко против данного законопроекта и в частности норм, которые связывают с диктаторским законом «16 января».

Аргументы «против»

По мнению председатель ИнАУ Александра Федиенко, от принятия законопроекта выиграют нечестные политики, а чиновники и силовики не преминут воспользоваться новыми возможностями коррупционного давления на бизнес. Проиграют — украинские абоненты, для которых подорожает интернет, а также украинский бизнес.

«Документом предлагается фактическое введение интернет-цензуры во внесудебном порядке, закупку операторами за собственные средства оборудования для блокировки контента, а также целый ряд норм, которые подражают «лучшему опыту» КНДР , Ирана, РФ , не говоря уже о диктаторских законах Януковича от 16 января 2014 года, и полностью игнорируют опыт демократических стран, в том числе тех, которые находятся в состоянии войны (например, Израиля)», — говорится в позиции ИнАУ относительно законопроекта №6688.

Ассоциация призвала депутатов снять документ с рассмотрения и направила в парламент письма с аргументацией и анализом. По мнению участников ассоциации — представителей крупных интернет- и телеком-провайдеров на украинском рынке, законопроект грозит удорожанием интернет-доступа для украинских пользователей, банкротством операторов телекоммуникаций, а также несет в себе угрозу свободе слова в Украине, опасен внедрением политической цензуры.

«Авторы законопроекта сознательно или нет предлагают Украине скопировать на украинскую почву роSSийский опыт и «Роскомнадзор».

В ИнАУ считают, что предлагаемые законопроектом новации не только не способствуют противодействию угрозам нацбезопасности Украины в информационном пространстве, а наоборот, значительно увеличат возможности агрессора для проведения кибератак на украинском информационные ресурсы.

Аргументы «за»

В СБУ считают, что законопроект наоборот защищает Украину. Вчера на пресс-конфереции представитель службы безопасности Валерий Удовиченко заявил, что в условиях гибридной войны с Россией законопроект развяжет правоохранителям руки в борьбе с агрессором: следователь или прокурор наконец получат инструмент быстрого реагирования на угрозы во время расследования особо тяжких преступлений.

В защиту законопроекта высказалась также юрист-криминолог, Анна Маляр. Она акцентировала, что в законопроекте предусмотрены «предохранители», которые должны помешать силовикам злоупотреблять полномочиями при блокировках сайтов. В частности, блокировки без решения суда ограничены по времени — 48 часов. По их истечению следователю придется все равно обратится в суд, и если суд отклонит ходатайство — повторно заблокировать ресурс на 48 часов нельзя.

Кроме того, законопроект предусматривает исключительные случаи, когда сайты могут быть временно блокированы, и владельца обязательно предупреждают об этом — то есть у него есть возможность оспорить решение.

Вместе с тем, Маляр предложила расширить перечень предохранителей, чтобы общество было уверено в том, что процедура не будет использоваться для борьбы с политическими оппонентами и бизнес-конкурентами в сфере коммуникаций: «В частности, можно отметить, что досудебный порядок возможен только во время войны. Во всех случаях это будет только после разрешения суда».

Она также предложила включить в законопроект положения об ответственности правоохранительных органов в случае, если суд не определит оснований для досудебного блокирования ресурсов.

«Тогда правоохранители пусть сами выбирают, либо они сначала идут в суд, либо они точно уверены в том, что имеют все доказательства, чтобы потом суд предоставил свое разрешение.

Кроме того, необходимо очень четко предоставить формулировки и сузить сферу применения этих норм со стороны правоохранителей во избежание злоупотреблений. К примеру, мы можем распространить действие этих норм, то есть досудебного блокирования, для преступлений против основ национальной безопасности, мира и международного осложнения», — подчеркнула юрист.

«Отдельную горячую дискуссию вызвало определение технологического терроризма в законопроекте. Здесь, собственно нечего спорить, норму надо переделывать, потому что она «мертвая» и не коррелирует с Уголовным кодексом. Но потребность наконец зафиксировать в законе технологический терроризм есть. Это реалии, в которых мы живем, и террористы не ждут пока мы примем соответствующий закон. Они уничтожают высокотехнологичные объекты, объекты критической инфамаструктуры», — написала Маляр в Facebook.

Ранее Нацполиция предложила блокировать сайты, ссылаясь на европейские нормы. Рассказывали, что с этим не так.