Facebook позволил отслеживать события в приложениях без добавления кода
Facebook добавил в свой SDK новый инструмент Codeless App Events Setup, который позволяет настраивать отслеживание событий в приложениях, не создавая код.
Теперь маркетологи могут самостоятельно, без привлечения разработчиков, добавлять, изменять и удалять события.
«Маркетологам больше не нужно просить своих разработчиков написать код и выпустить новую версию приложения, а также ждать, пока пользователи установят обновление, что может занять недели, а то и месяцы», — говорится в блоге Facebook Business.
Чтобы получить доступ к новому инструменту, приложение должно быть создано с использованием Facebook SDK. Codeless App Events Setup находится в пакете Marketing Kit в последней версии SDK (4.34.0).
Подробнее о настройке инструмента в приложениях для разных операционных систем можно прочитать в документации.
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