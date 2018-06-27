Google запустил новый Indexing API

Google объявил о запуске Indexing API . На данный момент он может использоваться только для сканирования страниц вакансий, имеющих соответствующую разметку. Будет ли новая функциональность расширена на другие типы URL, в компании не уточнили. При этом название API предполагает, что в будущем это не исключено.

Indexing API позволит любому владельцу сайта напрямую оповещать Google о добавлении или удалении страниц вакансий. Ожидается, что в результате Google сможет быстрее обновлять свой индекс в поиске по вакансиям. В итоге пользователи будут получать более актуальные результаты, а сайты – более качественный трафик.

В Google отметили, что по сравнению с другими страницами вакансии появляются и пропадают довольно быстро, а компания хочет, чтобы её база данных оперативно отражала эти изменения.

Руководство о том, как начать работу с новым API, доступно по ссылке .

Напомним, что Google начал поддерживать разметку для вакансий в июне 2017 года. Предложения по работе отображаются в специальном блоке в поиске, запуск которого состоялся в том же месяце.