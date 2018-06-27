Соцсеть Facebook разрешила рекламу криптовалют после полугодичного запрета. ICO все еще под запретом

Компания Facebook в своем блоге сообщила, что меняет правила рекламы финансовых продуктов. После полугодичного запрета криптовалюты снова можно рекламировать, но с некоторыми оговорками. , пишут AIN.UA

В частности, речь идет о том, чтобы вернуть рекламу криптовалют и сопутствующих продуктов рекламодателям, которым социальная сеть может доверять. Другими словами, проверенным компаниям. Чтобы пройти проверки Facebook, рекламодателям криптовалют необходимо заполнить специальную форму.

В Facebook отмечают, что подобные действия помогут прояснить легальность рекламодателя, поэтому для модерации стоит отправлять всю информацию, которая подтверждает публичность и легальность компании.

При этом представители социальной сети отмечают, что даже после отправки документов не все получат право на рекламу — будет проводиться серьезный отбор. В Facebook пытаются защитить своих пользователей от заведомо мошеннических схем и за неимением достаточной доказательной базы будут отказывать в рекламе.

Также компания оставляет под запретом рекламу бинарных опционов и ICO.

Напомним, ранее мы публиковали колонку Игоря Перции о том, как рекламировать криптовалюты и ICO, когда все крупнейшие площадки запретили их рекламу.