Соцсеть Facebook разрешила рекламу криптовалют после полугодичного запрета. ICO все еще под запретом
Компания Facebook в своем блоге сообщила, что меняет правила рекламы финансовых продуктов. После полугодичного запрета криптовалюты снова можно рекламировать, но с некоторыми оговорками. , пишут
В частности, речь идет о том, чтобы вернуть рекламу криптовалют и сопутствующих продуктов рекламодателям, которым социальная сеть может доверять. Другими словами, проверенным компаниям. Чтобы пройти проверки Facebook, рекламодателям криптовалют необходимо заполнить специальную форму.
В Facebook отмечают, что подобные действия помогут прояснить легальность рекламодателя, поэтому для модерации стоит отправлять всю информацию, которая подтверждает публичность и легальность компании.
При этом представители социальной сети отмечают, что даже после отправки документов не все получат право на рекламу — будет проводиться серьезный отбор. В Facebook пытаются защитить своих пользователей от заведомо мошеннических схем и за неимением достаточной доказательной базы будут отказывать в рекламе.
Также компания оставляет под запретом рекламу бинарных опционов и ICO.
Напомним, ранее мы публиковали колонку Игоря Перции о том, как рекламировать криптовалюты и ICO, когда все крупнейшие площадки запретили их рекламу.
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