В киевском UNIT.City открылся центр управления кибербезопасностью

В новом кампусе киевского UNIT.City открылся Security Operation Center — первый в Украине коммерческий центр управления кибербезопаностью. Бизнес, созданный основателем компаний «Инком» и «Датагруп» Александром Кардаковым, работает на базе компании «Октава Киберзащита» и применяет технологии Cisco, пишет Liga.net, пишут AIN.UA.

Новый центр предлагает ряд услуг: управление средствами безопасности, противодействие кибератакам в реальном времени, расследование инцидентов, анализ рисков.

Для их предоставления центр должен развернуть аппаратные и программные средства — на базе систем клиента или полном аутсорсе. В последнем случае, клиенту придется арендовать сенсор. Стоимость его аренды составляет несколько тысяч долларов в месяц. «Октава Киберзащита» закупает их более чем за $20 000 и уже приобрела 8 подобных устройств.

На сетях клиентов фирмы сейчас установлены 4 сенсора. Кардаков также сообщает, что новое предприятие ориентируется на средний бизнес, во введении которого находятся от 200 до 500 ПК. При этом, как отмечает компания, при необходимости они готовы взаимодействовать с Государственным центром кибербезопасности, профильными подразделениями СБУ, Госспецсвязи и Киберполицией.

Напомним, ранее AIN.UA сообщал о том, что по результатам опроса, 75% украинских компаний планируют вполовину увеличить расходы на кибербезопасность


Михаил Сапитон, AIN


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