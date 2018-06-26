Раскрыты спецификации стандарта WPA3

Организация Wi-Fi Alliance провела анонс нового протокола WPA3, который сделает беспроводные сети намного более безопасными. В это очень легко верится, так как текущий стандарт WPA2 увидел свет очень давно, в далеком 2004 году.

WPA3

Стандарт WPA3 подразумевает использование новых методов защиты, плюс он официально не поддерживает устаревшие протоколы и технологии защиты. WPA3 предусматривает два режима работы – Personal и Enterprise, где в первом используется усиленная аутентификация на основе пароля. Также в этом режиме задействуется алгоритм SAE для повышения стойкости к подбору пароля третьими лицами.

Режим Enterprise имеет дополнительные функции защиты беспроводных сетей, в первую очередь корпоративных, в которых нередко передается важная информация. Данный режим, как отметили разработчики, отметят государственные и финансовые предприятия. Внедрение стандарта WPA3 начнется уже этим летом, и к осени в продажу поступят первые сетевые устройства с его поддержкой. Выход нового стандарта не отменяет действие текущего WPA2: протокол продолжит свое существование, так что не придется в срочном порядке вкладываться в обновление железа.

Максим Мишенев, MobileDevice


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