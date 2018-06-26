Покупка Instagram — самая умная вещь, которую делал Facebook. Сервис уже стоит $100 млрд

В 2012 году Facebook купила приложение для обмена фотографиями Instagram, над которым на тот момент работало 12 человек. Шесть лет спустя можно сказать, что это была самая умная покупка компании, так как приложение оценивается в $100 млрд, пишут AIN.UA .

Это ошеломляющая 100-кратная прибыль от первоначальной покупки в $1 млрд, учитывая что Facebook купила WhatsApp за $19 млрд, а VR-компания Oculus стоила как два Instagram. $100 млрд — так оценивает стоимость Instagram Bloomberg в своем новом отчете. Его автор, аналитик Джитендра Варал, также считает, что сервис достигнет отметки в 2 млрд пользователей и догонит по этому показателю Facebook в ближайшие пять лет.

Instagram, пишет Варал, «вероятнее удвоит трафик быстрее, поскольку текущий рост опережает в темпах сам Facebook». Компания Марка Цукерберга получила огромную выгоду от этой сделки, легко адаптировав рекламную модель для нового приложения. Новый продукт Instagram, платформа под названием Instagram TV, также может получится очень прибыльным, добавляет Варал.

Уже сейчас пользователи проводят в Instagram почти столько же времени, сколько и в Facebook. Согласно недавнему отчету, пользователь Android проводит в приложении ежедневно в среднем 53 минуты. Компания eMarketer также подсчитала, что Instagram теперь приносит почти 30% чистого дохода от рекламы для Facebook, и эта доля может возрасти до 40% к 2020 году.