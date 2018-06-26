Интернет в Украине может подорожать, - эксперт

интернет

Принятие законопроекта №6688 приведет к удорожанию услуг интернет-доступа и монополизации интернет-рынка.

Об этом заявил глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко, передаетLiga.net.

Александр Федиенко отметил, что эту законодательную инициативу удалось заблокировать с помощью общественности в прошлом году.

«И думали, что проект вообще заморожен. Но через год снова появился», — отметил он.

«Закупка за деньги провайдеров техсредств для мониторинга и блокировки контента приведет к подорожанию услуг и это путь к монополизации на рынке,» — отмечает Федиенко.

По его словам, у небольших провайдеров не будет на это денег.

По оценкам основателя и директора провайдера НетАссист Максима Тульева, общая стоимость всех техсредств, которые депутаты хотят обязать закупить интернет-провайдеров, составляет около 1,5 млрд долларов.

Законопроектом №6688 также предполагается создать реестр решений о ходатайствах по блокировке сайтов, который будет передан под управление телеком-регулятору НКРСИ. За непредоставление операторами данных о предмете проверки по письменному требованию должностных лиц НКРСИ — штраф в размере 1% от годового дохода.


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