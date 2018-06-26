Интернет в Украине может подорожать, - эксперт
Принятие законопроекта №6688 приведет к удорожанию услуг интернет-доступа и монополизации интернет-рынка.
Об этом заявил глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко,
Александр Федиенко отметил, что эту законодательную инициативу удалось заблокировать с помощью общественности в прошлом году.
«И думали, что проект вообще заморожен. Но через год снова появился», — отметил он.
По его словам, у небольших провайдеров не будет на это денег.
По оценкам основателя и директора провайдера НетАссист Максима Тульева, общая стоимость всех техсредств, которые депутаты хотят обязать закупить интернет-провайдеров, составляет около 1,5 млрд долларов.
Законопроектом №6688 также предполагается создать реестр решений о ходатайствах по блокировке сайтов, который будет передан под управление телеком-регулятору НКРСИ. За непредоставление операторами данных о предмете проверки по письменному требованию должностных лиц НКРСИ — штраф в размере 1% от годового дохода.
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Internet и сети
26.06.2018 07:27