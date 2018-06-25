Глава PR-отдела Netflix уволен за расистское оскорбление

Глава PR-отдела Netflix уволен за расистское оскорбление

Как сообщает The Hollywood Reporter, исполнительный директор Netflix Рид Гастингс (Reed Hastings) уволил ведущего руководителя по связям с общественностью Джонатана Фридланда (Jonathan Friedland) после повторного использования последним «слова на букву н» (эвфемизм, употребляемый взамен слова «негр» в английском языке). Фридланд, который работал в компании семь лет, как сообщается, использовал расовую шутку на встрече с сотрудниками, а кто-то из услышавших доложил об инциденте высшему руководству. В ходе последовавшей встречи с отделом трудовых ресурсов Netflix относительно использования оскорбления господин Фридланд, как сообщается, снова его употребил.

«Второй инцидент лишь подтвердил глубокое непонимание и убедил меня дать Джонатану возможность немедленно покинуть компанию, — сообщалось в письме, которое господин Гастингс отправил сотрудникам. — Когда я размышляю над произошедшим инцидентом, то думаю, что должен использовать его в качестве разъяснительного момента для каждого в Netflix — люди должны понимать, насколько болезненным и уродливым является это слово, и что его нельзя использовать. Я осознаю, что мой пост обязывает меня обдумать или иным образом свести к минимуму такие расовые проблемы. Я должен лучше подавать пример, больше узнавать, прислушиваться, и в целом быть таким лидером, в котором нуждается компания».

Полный контекст произошедшего неизвестен, но в серии твитов господин Фридланд сказал, что в шуточной форме обсуждал со своей командой оскорбительные слова. В твитах говорится, что руководитель чувствует себя ужасно в связи со страданиями, которые его оплошность принесла людям в компании, которую он любит, и где хотел бы, чтобы все чувствовали себя своими и нужными. В другом твите он выразил сожаление, что из-за пары слов потерял пост, к которому шёл так долго.

I feel awful about the distress this lapse caused to people at a company I love and where I want everyone to feel included and appreciated. I feel honored to have built a brilliant and diverse global team and to have been part of our collective adventure.

— jonathan friedland (@jsf33) 22 июня 2018 г.

Напомним: буквально на днях совет директоров Intel тоже уволил исполнительного директора компании Брайана Кржанича (Brian Krzanich) за грубое нарушение правил компании. Впрочем, в том случае речь шла о имевших место в прошлом близких отношениях руководителя с сотрудницей корпорации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Цена акций Facebook рекордно вырослаЦена акций Facebook рекордно выросла
Комитет ЕС одобрил закон об авторском праве, который приведет к исчезновению мемовКомитет ЕС одобрил закон об авторском праве, который приведет к исчезновению мемов
Великобритания и другие страны связали вирус NotPetya с Россией, - шеф GCHQВеликобритания и другие страны связали вирус NotPetya с Россией, - шеф GCHQ
Instagram перешагнул отметку в 1 млрд пользователей и представил вертикальные видео до 60 минутInstagram перешагнул отметку в 1 млрд пользователей и представил вертикальные видео до 60 минут
Германия обвинила роSSийских хакеров в атаке на энергосетиГермания обвинила роSSийских хакеров в атаке на энергосети
Блок рекламы


Похожие новости
Apple готовит запуск конкурента NetflixApple готовит запуск конкурента Netflix
В работе Netflix произошел глобальный сбойВ работе Netflix произошел глобальный сбой
Если бы YouTube был отдельной компанией, то стоил бы $160 млрд. Это больше Disney и Netflix
Глава WhatsApp Ян Кум уходит из FacebookГлава WhatsApp Ян Кум уходит из Facebook
Netflix хочет открыть свои кинотеатры. Это поможет сервису на фестивалях и премияхNetflix хочет открыть свои кинотеатры. Это поможет сервису на фестивалях и премиях
Глава Cambridge Analytica ушёл в отставкуГлава Cambridge Analytica ушёл в отставку
Бывший глава по развитию поиска и ИИ Google перейдёт на работу в AppleБывший глава по развитию поиска и ИИ Google перейдёт на работу в Apple
Netflix два года в Украине: контента на украинском почти нетNetflix два года в Украине: контента на украинском почти нет
Уволенный из Google автор манифеста о гендерном неравенстве подал на компанию в судУволенный из Google автор манифеста о гендерном неравенстве подал на компанию в суд
67% подписчиков Netflix смотрят сериалы и фильмы вне дома67% подписчиков Netflix смотрят сериалы и фильмы вне дома
Последние новости
Подгружаем последние новости