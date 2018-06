Глава PR-отдела Netflix уволен за расистское оскорбление

Как сообщает The Hollywood Reporter, исполнительный директор Netflix Рид Гастингс (Reed Hastings) уволил ведущего руководителя по связям с общественностью Джонатана Фридланда (Jonathan Friedland) после повторного использования последним «слова на букву н» (эвфемизм, употребляемый взамен слова «негр» в английском языке). Фридланд, который работал в компании семь лет, как сообщается, использовал расовую шутку на встрече с сотрудниками, а кто-то из услышавших доложил об инциденте высшему руководству. В ходе последовавшей встречи с отделом трудовых ресурсов Netflix относительно использования оскорбления господин Фридланд, как сообщается, снова его употребил.

«Второй инцидент лишь подтвердил глубокое непонимание и убедил меня дать Джонатану возможность немедленно покинуть компанию, — сообщалось в письме, которое господин Гастингс отправил сотрудникам. — Когда я размышляю над произошедшим инцидентом, то думаю, что должен использовать его в качестве разъяснительного момента для каждого в Netflix — люди должны понимать, насколько болезненным и уродливым является это слово, и что его нельзя использовать. Я осознаю, что мой пост обязывает меня обдумать или иным образом свести к минимуму такие расовые проблемы. Я должен лучше подавать пример, больше узнавать, прислушиваться, и в целом быть таким лидером, в котором нуждается компания».

Полный контекст произошедшего неизвестен, но в серии твитов господин Фридланд сказал, что в шуточной форме обсуждал со своей командой оскорбительные слова. В твитах говорится, что руководитель чувствует себя ужасно в связи со страданиями, которые его оплошность принесла людям в компании, которую он любит, и где хотел бы, чтобы все чувствовали себя своими и нужными. В другом твите он выразил сожаление, что из-за пары слов потерял пост, к которому шёл так долго.

I feel awful about the distress this lapse caused to people at a company I love and where I want everyone to feel included and appreciated. I feel honored to have built a brilliant and diverse global team and to have been part of our collective adventure.

