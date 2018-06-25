Google предлагает организациям и людям пройти верификацию в Сети знаний

Google приглашает компании, организации и отдельных людей, для которых выводится панель выдачи Сети знаний, пройти верификацию и предоставить «авторитетную обратную связь по поводу представленной информации и изображений».

Верификация позволит владельцам страниц контролировать отдельные элементы и данные, отображаемые на панели знаний. Например, они смогут изменить главное изображение и внести «фактические изменения» в данные.

При этом редактировать можно будет не все сведения. Недоступными для изменения будут следующие пункты:

Подзаголовок;

Фрагмент из Wikipedia;

Другие изображения, помимо главного;

Блок «Пользователи также ищут».

Для прохождения верификации нужно выполнить поиск по названию организации или по имени человека, чтобы отобразилась панель выдачи Сети знаний. На панели нужно авторизироваться на одном из перечисленных ниже сайтов, «чтобы подтвердить, что вы являетесь авторизированным представителем сущности в Google »:

YouTube

Google+

Search Console

Twitter

После верификации можно будет запросить разрешённые изменения.