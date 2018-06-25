Мюллер: наполнение ключевиками не приведёт к выпадению сайта из индекса
Сотрудник Google Джон Мюллер (John Mueller) заявил в Twitter, что перенасыщение текстов ключевыми словами (keyword stuffing) не должно приводить к удалению страницы или сайта из индекса.
На днях один из пользователей Twitter указал на страницу, где используется эта техника, и поинтересовался, когда Google расценивает насыщение ключевыми словами как keyword stuffing. Приведённая им в качестве примера страница ранжируется на 9-й позиции по запросу «Piani Cottura» и на первом – по синониму («Fornelli da incasso»).
«Обычно более полезно фокусироваться на своих собственных сайтах, чем на том, «почему чей-то другой сайт ранжируется выше, чем мой, когда я думаю, что он не настолько хорош, как мой»… Мы используем более 200 факторов для ранжирования. Положительной стороной этого является тот факт, что вам не нужно совершенствовать все из них».
Итальянский SEO-специалист Джанлука Фиорелли (Gianluca Fiorelli?) отметил:
«Да, вы правы, но такое количество повторов ключевых слов заставляет мои глаза кровоточить».
На что Мюллер сказал:
«Да, но если мы можем игнорировать перенасыщение ключевыми словами (эта техника была популярной в 90-е, у поисковых систем большой опыт в этом), то иногда достаточно найти ценность в чём-то другом. Мне незнакома эта страница, но, имхо, наполнение ключевиками не должно приводить к удалению из индекса».
Это не значит, что Google положительно относится к keyword stuffing – использование этой техники противоречит рекомендациям поисковика. Но в отдельных случаях такие страницы могут занимать высокие позиции в поисковой выдаче, потому что они, по мнению Google, ценны для пользователей в других аспектах.
Напомним также, что использование избыточного количества ключевых слов является нарушением рекомендаций для вебмастеров от Яндекса и Bing.
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