Мюллер: наполнение ключевиками не приведёт к выпадению сайта из индекса

Сотрудник Google Джон Мюллер (John Mueller) заявил в Twitter , что перенасыщение текстов ключевыми словами (keyword stuffing) не должно приводить к удалению страницы или сайта из индекса.

На днях один из пользователей Twitter указал на страницу, где используется эта техника, и поинтересовался, когда Google расценивает насыщение ключевыми словами как keyword stuffing. Приведённая им в качестве примера страница ранжируется на 9-й позиции по запросу «Piani Cottura» и на первом – по синониму («Fornelli da incasso»).

Hi @JohnMu and @dannysullivan , when does Google consider the keyword density as "keyword stuffing"? This landing page ranks 9th for the keyword "Piani Cottura" and first for a synonymous ("Fornelli da incasso"). #seo pic.twitter.com/yZvaycV1Z3