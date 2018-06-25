Мюллер: наполнение ключевиками не приведёт к выпадению сайта из индекса

Сотрудник Google Джон Мюллер (John Mueller) заявил в Twitter , что перенасыщение текстов ключевыми словами (keyword stuffing) не должно приводить к удалению страницы или сайта из индекса.

На днях один из пользователей Twitter указал на страницу, где используется эта техника, и поинтересовался, когда Google расценивает насыщение ключевыми словами как keyword stuffing. Приведённая им в качестве примера страница ранжируется на 9-й позиции по запросу «Piani Cottura» и на первом – по синониму («Fornelli da incasso»).

Hi @JohnMu and @dannysullivan , when does Google consider the keyword density as "keyword stuffing"? This landing page ranks 9th for the keyword "Piani Cottura" and first for a synonymous ("Fornelli da incasso"). #seo pic.twitter.com/yZvaycV1Z3 — Merlinox (@merlinox) June 20, 2018

Мюллер ответил так:

«Обычно более полезно фокусироваться на своих собственных сайтах, чем на том, «почему чей-то другой сайт ранжируется выше, чем мой, когда я думаю, что он не настолько хорош, как мой»… Мы используем более 200 факторов для ранжирования. Положительной стороной этого является тот факт, что вам не нужно совершенствовать все из них».

Итальянский SEO-специалист Джанлука Фиорелли (Gianluca Fiorelli?) отметил:

«Да, вы правы, но такое количество повторов ключевых слов заставляет мои глаза кровоточить».

На что Мюллер сказал:

«Да, но если мы можем игнорировать перенасыщение ключевыми словами (эта техника была популярной в 90-е, у поисковых систем большой опыт в этом), то иногда достаточно найти ценность в чём-то другом. Мне незнакома эта страница, но, имхо, наполнение ключевиками не должно приводить к удалению из индекса».

Это не значит, что Google положительно относится к keyword stuffing – использование этой техники противоречит рекомендациям поисковика. Но в отдельных случаях такие страницы могут занимать высокие позиции в поисковой выдаче, потому что они, по мнению Google , ценны для пользователей в других аспектах.