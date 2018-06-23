В Алжире на время экзаменов выключили интернет

В 2016 году 300 тысячам школьников пришлось пересдавать государственные экзамены после того, как обнаружилось, что бланки с правильными ответами попали в сеть и быстро распространились в социальных сетях. В прошлом году правительство попыталось повлиять на администрацию соцсетей, но это не сработало, поэтому в этом году министерство образования решило действовать по?крупному. И мобильным операторам, и обычным провайдерам предписано приостановить предоставление своих услуг в часы проведения экзаменов; это означает, что в некоторые дни интернета в стране не будет по три часа в сутки.

Не очень понятно, как эта радикальная мера мешает алжирским школьникам скачать ответы на мобильный или распечатать их и все-таки списать на экзамене. В РоSSии такую возможность, видимо, предусматривают, поэтому интернет во время ЕГЭ не отключают, хотя ответы на экзамены попадают в сеть и в нашей стране.

В этом году за несколько дней до экзамена в соцсетях распространились ответы на экзаменационные вопросы по химии и математике (Рособрнадзор отрицает факт утечки, но редакция popmech.ru эти файлы видела своими глазами). Бланки с экзаменационными вопросами рассылаются из Москвы на адреса школ и распечатываются прямо в кабинете, где проводятся экзамены, поэтому утечка, скорее всего, произошла на этапе разработки вопросов экзаменов в столице. Уже 18 тысяч человек подписали на Change.org петицию за то, чтобы организовать пересдачу экзаменов для школьников, которым достались слитые в сеть варианты заданий, но пока Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не сообщала о пересдачах.

Мы часто пишем о том, как чиновники разных стран пытаются бороться с интернетом и что из этого выходит. Так, недавно правительство Уганды ввело налог на Facebook и WhatsApp, пытаясь таким образом бороться с насмешками над президентом и fake news.



