YouTube запустил набор инструментов для тестирования видеорекламы

Видеохостинг YouTube представил новый набор инструментов для рекламодателей, которые позволят компаниям и брендам тестировать свои объявления, ориентируясь на конкретную аудиторию, с помощью настраиваемых версий одного и того же объявления.

Один из новых инструментов, Видеоэксперименты (Video Experiments) позволит проводить тестирование видеокампаний на настоящих фокус-группах, для того чтобы оценить влияние креатива на узнаваемость бренда, а также реакцию аудитории. Он позволит брендам тестировать свои рекламные кампании перед запуском, чтобы оперативно внести коррективы, или даже отказаться от неудачной рекламы.

При помощи инструмента Аналитика креативов (Video Creative Analytics) рекламодатели смогут отследить, как конкретный креатив привлекает внимание разных групп пользователей. Для этого внутри отчета об удержании аудитории AdWords разрешил сегментировать пользователей.Позже в этом году AdWords позволит размещать в видео логотип рекламодателя или фото товара. А с помощью специальных отчетов можно будет посмотреть, какой процент аудитории видел эти элементы. А также отследить, как различные креативные элементы влияют на эффективность кампании, чтобы использовать их для следующих видео экспериментов.

Инструменты Режиссерский микс и Рекламные секвенции (Director Mix and Video Ad Sequencing), позволят рекламодателям показывать несколько вариантов одного объявления в YouTube. Потребуется только добавить к основной версии видео сменные элементы: фрагменты видео, текст, изображение, звук. Система автоматически соберет ролик с учетом таргетингов.

Video Ad Sequencing позволяет продвигать одно предложение с помощью серии объявлений. Рассказывая последовательную историю, можно привлечь больше вовлеченных пользователей, тем самым повысив узнаваемость бренда и лояльность аудитории.