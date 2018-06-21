В Facebook появилась возможность добавления интерактива в прямые трансляции

Социальная сеть Facebook внедрила новые инструменты для придания видеотрансляциям интерактивности. Теперь пользователи могут добавлять к своим видео опросы, задания, тесты и многое другое.

Нововведение позволит компаниям проводить трансляции и тут же получать пользовательский фидбек, либо просто проводить опросы, предоставляя пользователям варианты ответов. Интерактивные элементы могут быть использованы как в отдельных небольших видео, так и для создания отдельного игрового шоу.

«Ток-шоу всегда используют аудиторию в студии для создания эффекта интерактивности. Теперь представьте, что вся смотрящая аудитория будет участвовать в создании контента. Видео получатся более интересными, когда люди станут активными участниками историй», — сообщили в компании.

При помощи нового инструмента пользователей можно просить проголосовать и так в прямом эфире получать мнение аудитории об увиденном, корректируя ход своей трансляции.

В Facebook отмечают, что будут внимательно прислушиваться к отзывам пользователей и в соответствии с ними развивать дополнительные инструменты и функции для видео.

Напомним, на прошлой неделе Facebook запустил новый инструмент обратной связи для рекламодателей, позволяющий пользователям оставлять отзывы о товарах или услугах, рекламируемых на страницах социальной сети.


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