Великобритания и другие страны связали вирус NotPetya с Россией, - шеф GCHQ

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Руководитель Центра правительственной связи (GCHQ) Великобритании Джереми Флеминг заявил, что РоSSия пренебрегает последствиями своих действий, приведя в пример «дело Скрипаля».

Дж.Флеминг, слова которого приводит сайт GCHQ, заявил, что страны НАТО и ЕС сталкиваются с «растущей угрозой со стороны агрессивных иностранных держав».

«РоSSийские власти показали вопиющее пренебрежение последствиями своих действий. Ответ на атаку в Солсбери показывает, что это предмет обеспокоенности, который мы все разделяем со своими союзниками», — говорится в его заявлении по итогам встречи с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом.

Дж.Флеминг поблагодарил союзников Великобритании за поддержку в деле Скрипалей. «Я пользуюсь случаем сегодня, чтобы выразить благодарность многим союзникам, которые поддержали Великобританию, когда мы раскритиковали РоSSию за ее атаку на Сергея и Юлию Скрипаль», — сказал Дж.Флеминг.

Глава службы радиоэлектронной разведки Великобритании выступал в Брюсселе во вторник, в среду ряд британских СМИ опубликовали выдержки из его выступления.

В ходе выступления Дж.Флеминг напомнил о роли его ведомства в сохранении глобальной кибербезопасности и указал, что GCHQ совместно с другими ведомствами связали вирус Notpetya с Россией. «Мы раскрывали агрессивное поведение в киберпространстве, чтобы более успешно помогать компаниям и защищать наших граждан. Например, мы скооперировали силы с другими, чтобы связать Notpetya с Россией», — отметил Дж.Флеминг.

В феврале 2018 года МИД Великобритании возложило на РФ ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya.

Источник: Интерфакс-Украина


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