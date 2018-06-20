Криптовалюты снова упали в цене. На этот раз — из-за кражи $32 млн с криптобиржи Bithumb

Многие криптовалюты просели в цене после того, как южнокорейская криптобиржа Bithumb объявила о краже $32 млн со счетов пользователей. Об этом сообщает Bloomberg. , пишут AIN.UA

В Bithumb подчеркнули, что приостановили вывод средств. Представители биржи заявили, что компенсируют убытки пострадавшим и добавили, что перенесли активы клиентов в холодный кошелек, у которого нет выхода в интернет.

На фоне новостей о кражи цена биткоина упала примерно на 2% до $6600, хотя до этого цена составляла порядка $6800. Другие криптовалюты, включая Ethereum, Litecoin и Ripple также просели в стоимости.

Ранее о краже крупной суммы в $42 млн сообщал другой криптообменник — Coinrail. Тогда стоимость криптовалют также упала на фоне новостей об инциденте. Трейдер Райан Рабалья говорит, что последние кражи, конечно, ухудшили настроения на рынке, но инвесторы встречают такие новости относительно спокойно: «Рынок уже закален. Он может выдержать эти негативные новости».