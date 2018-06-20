Криптовалюты снова упали в цене. На этот раз — из-за кражи $32 млн с криптобиржи Bithumb

Многие криптовалюты просели в цене после того, как южнокорейская криптобиржа Bithumb объявила о краже $32 млн со счетов пользователей. Об этом сообщает Bloomberg. , пишут AIN.UA

В Bithumb подчеркнули, что приостановили вывод средств. Представители биржи заявили, что компенсируют убытки пострадавшим и добавили, что перенесли активы клиентов в холодный кошелек, у которого нет выхода в интернет.

На фоне новостей о кражи цена биткоина упала примерно на 2% до $6600, хотя до этого цена составляла порядка $6800. Другие криптовалюты, включая Ethereum, Litecoin и Ripple также просели в стоимости.

Ранее о краже крупной суммы в $42 млн сообщал другой криптообменник — Coinrail. Тогда стоимость криптовалют также упала на фоне новостей об инциденте. Трейдер Райан Рабалья говорит, что последние кражи, конечно, ухудшили настроения на рынке, но инвесторы встречают такие новости относительно спокойно: «Рынок уже закален. Он может выдержать эти негативные новости».


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Adobe получила рекордную выручку благодаря облачному бизнесуAdobe получила рекордную выручку благодаря облачному бизнесу
Банк международных расчетов: биткоин может обрушить интернет
Twitter начнет показывать новый контент в ленте, поиске и уведомленияхTwitter начнет показывать новый контент в ленте, поиске и уведомлениях
Microsoft объявила о грядущем редизайне Word, Excel и других сервисовMicrosoft объявила о грядущем редизайне Word, Excel и других сервисов
Google AdWords запускает новый функционал для стимулирования офлайн-продажGoogle AdWords запускает новый функционал для стимулирования офлайн-продаж
Блок рекламы


Похожие новости
Как основатели WhatsApp поссорились с Facebook и сколько это стоилоКак основатели WhatsApp поссорились с Facebook и сколько это стоило
Facebook из-за ошибки публиковал все посты 14 млн человек в открытом доступеFacebook из-за ошибки публиковал все посты 14 млн человек в открытом доступе
Google снова тестирует видеокарусели в десктопной выдачеGoogle снова тестирует видеокарусели в десктопной выдаче
Основатели WhatsApp лишились акций Facebook на $1,3 млрд, - WSJОснователи WhatsApp лишились акций Facebook на $1,3 млрд, - WSJ
Хакеры уже украли криптовалюты на $1,2 миллиардаХакеры уже украли криптовалюты на $1,2 миллиарда
Как финтех-стартап Revolut с украинским сооснователем стал единорогом (инфографика)Как финтех-стартап Revolut с украинским сооснователем стал единорогом (инфографика)
В августе сторонние клиенты Twitter лишатся ряда функций из-за обновлений APIВ августе сторонние клиенты Twitter лишатся ряда функций из-за обновлений API
Twitter призвал сменить пароли из-за ошибки в системеTwitter призвал сменить пароли из-за ошибки в системе
Google ограничит использование DoubleClick ID из-за GDPRGoogle ограничит использование DoubleClick ID из-за GDPR
Google Assistant снова обошёл конкурентов по объёму ответов и их точностиGoogle Assistant снова обошёл конкурентов по объёму ответов и их точности
Последние новости
Подгружаем последние новости