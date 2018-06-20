Криптовалюты снова упали в цене. На этот раз — из-за кражи $32 млн с криптобиржи Bithumb
Многие криптовалюты просели в цене после того, как южнокорейская криптобиржа Bithumb объявила о краже $32 млн со счетов пользователей. Об этом
В Bithumb подчеркнули, что приостановили вывод средств. Представители биржи заявили, что компенсируют убытки пострадавшим и добавили, что перенесли активы клиентов в холодный кошелек, у которого нет выхода в интернет.
На фоне новостей о кражи цена биткоина упала примерно на 2% до $6600, хотя до этого цена составляла порядка $6800. Другие криптовалюты, включая Ethereum, Litecoin и Ripple также просели в стоимости.
Ранее о краже крупной суммы в $42 млн сообщал другой криптообменник — Coinrail. Тогда стоимость криптовалют также упала на фоне новостей об инциденте. Трейдер Райан Рабалья говорит, что последние кражи, конечно, ухудшили настроения на рынке, но инвесторы встречают такие новости относительно спокойно: «Рынок уже закален. Он может выдержать эти негативные новости».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
20.06.2018 14:52