Google Web Light никак не влияет на позиции сайта в поиске
Технология Web Light, оптимизирующая сайты для более быстрой загрузки, никак не влияет на ранжирование ресурсов в поиске Google. Об этом
Он пояснил, что Web Light — это просто способ более быстрого отображения контента при переходе на него из результатов поиска Google тем пользователям, у которых есть трудности с интернетом. Не нужно путать эту технологию с технологией АМР, и тем более думать, что она как-то влияет на позиции сайта в Google.
Вопрос возник потому, что недавно параметр Web Light стал отображаться в Google Search Console, и вебмастера получили право на включение и отключение этой технологии для своих сайтов.
Кроме того, в январе этого года Google анонсировал новый алгоритм ранжирования, разработанный специально для мобильного поиска – Speed Update. После внедрения этого апдейта скорость загрузки мобильных страниц должна стать фактором ранжирования в мобильном поиске. Обновление будет запущено в июле 2018 года.
В Google уверяют, что Speed Update будет влиять лишь на небольшой процент запросов и затронет лишь те страницы, которые загружаются медленнее всех. И технология Web Light не имеет к этому никакого отношения.
Недавно Мюллер также сообщил, что Google не учитывает данные опросов, рейтингов, обзоров и полученные звезды в органическом ранжировании.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
19.06.2018 15:06
20.06.2018 14:52