Google Web Light никак не влияет на позиции сайта в поиске

Технология Web Light, оптимизирующая сайты для более быстрой загрузки, никак не влияет на ранжирование ресурсов в поиске Google . Об этом сообщил сотрудник поиска Джон Мюллер (John Mueller) в своем Twitter-аккаунте.

Он пояснил, что Web Light — это просто способ более быстрого отображения контента при переходе на него из результатов поиска Google тем пользователям, у которых есть трудности с интернетом. Не нужно путать эту технологию с технологией АМР, и тем более думать, что она как-то влияет на позиции сайта в Google .

Вопрос возник потому, что недавно параметр Web Light стал отображаться в Google Search Console, и вебмастера получили право на включение и отключение этой технологии для своих сайтов.

Кроме того, в январе этого года Google анонсировал новый алгоритм ранжирования, разработанный специально для мобильного поиска – Speed Update. После внедрения этого апдейта скорость загрузки мобильных страниц должна стать фактором ранжирования в мобильном поиске. Обновление будет запущено в июле 2018 года.

В Google уверяют, что Speed Update будет влиять лишь на небольшой процент запросов и затронет лишь те страницы, которые загружаются медленнее всех. И технология Web Light не имеет к этому никакого отношения.