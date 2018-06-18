Instagram позволит сократить расход времени на социальные сети

Фото-сервис Instagram, все пытающийся стать социальной сетью, совсем скоро обзаведется новой и на этот раз действительно полезной функцией. Фирменное приложение будет отслеживать время, проведенное пользователем на просторах этого сервиса и предупреждать о необходимости делать перерывы.

Instagram

Новая функция Instagram уже появилась в настройках в не менее новом разделе User Insights. Здесь пользователи смогут вручную устанавливать промежуток времени, через который приложение будет намекать на чрезмерный расход жизни на соцсети. Разумеется, эту функцию можно будет отключить в любой момент, что отлично подойдет зависимым от всемирной паутины.

А началось все с того, что компания Apple встроила в iOS 12 алгоритм Screen Time, при помощи которого пользователь будет знать, сколько минут или даже часов он провел в том или ином приложении. Судя по всему, это новый тренд, который скоро станет частью всех популярных программ и сервисов, и в итоге он позволит сократить время, затраченное на социальные сети (то есть впустую) и направить его на выполнение более полезных дел.

Максим Мишенев, MobileDevice


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