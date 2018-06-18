Apple готовит запуск конкурента Netflix

Уже не для кого не секрет, что на данный момент компания Apple достаточно активно развивает направление, связанное с производством собственного телевизионного контента.

tvOS 2018

Пока неясно, каким образом, «яблочный» производитель реализует трансляцию видео, и сколько пользователям придется за это заплатить. Существует три наиболее вероятных варианта.

Первый вариант: Apple опубликует часть оригинальногоч контента в существующем приложении TV App бесплатно. Доступ к нему можно будет получить через существующее телевизионное мобильное приложение на iOS и tvOS.

Второй вариант: Apple представит масштабную подписку, в который, кроме нового оригинального видеоконтента, войдут подписки на Apple Music, AppleCare и прочие сервисы.

И третий вариант, наиболее вероятный: Apple запустит отдельный стриминговый сервис, но сделает его дешевле Netflix, чтобы конкурировать с доминирующей на рынке компанией. В США ежемесячная подписка на Netflix стоит от $11.

Информация о том, что Apple хочет выйти на рынок видеоконтента появилась ещё в прошлом году. Сообщалось, что на создание собственных сериалов «яблочная» корпорация планирует потратить более $4 млрд. А на прошлой неделе был подписан многолетний контракт с известной американской телеведущей Опрой Уинфри.




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