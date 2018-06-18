Google инвестирует $550 млн в китайского ритейлера JD.com

В рамках расширения своего присутствия в Китае, Google заключил стратегическое партнерство с компанией электронной коммерции JD.com, приобретая пакет акций на сумму $550 млн.

Google покупает 27,1 млн акций класса «А» по $20,29, что соответствует $40,58 за каждую американскую депозитарную расписку. Сделка станет частью более широкого сотрудничества, заключающегося в продвижении товаров JD.com через торговую площадку Google Shopping.

Кроме этого стороны будут сотрудничать по ряду стратегических инициатив, включая совместную разработку ритейл-решений в Европе, США и Юго-Восточной Азии. Их цель — объединить опыт и технологии JD.com в поставках и логистике с охватом клиентов, данными и маркетингом Google для разработки новых видов онлайн-ритейла.

Среди инвесторов JD.com также числится китайская технологическая компания Tencent Holdings Ltd, с которой Google заключил патентное соглашение в январе 2018 года. Она занимается поддержкой соцсетей QQ и WeChat, а также конкурирует с торговой площадкой Alibaba Group.