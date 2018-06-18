Adobe получила рекордную выручку благодаря облачному бизнесу

Adobe получила рекордную выручку благодаря облачному бизнесу

Производитель программного обеспечения Adobe подвёл итоги второго квартала 2018 финансового года. Благодаря облачному бизнесу компания добилась рекордной выручки.

По итогам отчётного трёхмесячного периода (закрыт 1 июня) продажи Adobe составили $2,2 млрд, что на 24 % больше, чем годом ранее. Опрошенные Thomson Reuters I/B/E/S аналитики прогнозировали выручку на уровне $2,16 млрд.

wsj.com

Чистая прибыль компании в годовом исчислении повысилась с 374,4 до 663,2 млн долларов. Прибыль на скорректированной основе (без разовых доходов и расходов) оказалась равной $1,66 на акцию, что также выше среднего аналитического прогноза ($1,54).

Финансовые показатели Adobe улучшаются во многом благодаря облачному бизнесу. Американский вендор продолжает переходить от традиционной модели распространения ПО к продажам лицензий по облачной схеме, в рамках которой такие известные продукты, как Photoshop, Illustrator и InDesign, предлагаются компанией по подписке Adobe Creative Cloud. В прошлой отчётной четверти выручка в цифровом медиабизнесе, к которому относится Creative Cloud, составила $1,55 млрд против $1,21 млрд годом ранее.

Adobe получила рекордную выручку благодаря облачному бизнесу

wsj.com

В направлении Adobe’s Experience Cloud, в рамках которого предлагаются сервисы в области аналитики, рекламы и маркетинга, зарегистрированы доходы в размере $586 млн, превысив ожидаемый на Уолл-стрит показатель в $570,4 млн.

После публикации финансовой отчётности акции Adobe подешевели на 3,5 %, а с начала 2018 года они выросли в цене на 47 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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