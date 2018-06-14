Google вывел из беты сервис для создания бизнес-приложений App Maker

Прошло полтора года с момента начала тестирования компанией Google онлайн-инструмента для быстрого создания простых бизнес-приложений App Maker. Сегодня сервис вышел из беты и стал доступен всем желающим.

Доступ к App Maker автоматически получат все пользователи любой из версий G Suite (Business, Enterprise, а также G Suite for Education). Его главная идея заключается в том, чтобы дать возможность неспециалистам создавать свои собственные бизнес-приложения на основе данных, которые хранятся в G Suite, путем перетаскивая и вставки различных виджетов в рамках пользовательского интерфейса.

Приложения, созданные в App Maker, функционируют на базе инфраструктуры Google, пользователи смогут интегрировать их с другими сервисами Google, включая Календарь, Контакты, Документы, Диск, Формы, Gmail, Группы, Переводчик, Карты, Google Sites, Таблицы и Google BigQuery.

Данные, которые будут генерироваться в приложении, можно хранить в новом сервисе Google Drive Tables, который представляет собой управляемую структурированную базу данных на Google Диске. Oтслеживать использование приложения можно через Google Analytics


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