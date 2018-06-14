Facebook рассекретила, какую информацию собирает о пользователях

Соцсеть знает почти все о ваших мобильных телефонах.

Facebook рассекретила, какую информацию собирает о пользователях
Фото: www.pocketmeta.com

Соцсеть Facebook подробно перечислила все сведения о пользователях и устройствах, которые она собирает и отслеживает, передает "Би-би-си".

Компания среди сведений об устройстве получает информацию об операционных системах, версиях программного обеспечения, уровне заряда батареи, мощности сотового сигнала, доступном месте для хранения файлов, типе браузера, типах и названиях приложений и файлов, плагинах.

Сведения об операциях, которые получает Facebook, включают информацию об операциях и действиях в устройстве - например, открыто ли окно или находится в фоновом режиме, о движении мыши (это помогает отличать людей от ботов).

Также Facebook знает идентификаторы пользователя, в том числе уникальные идентификаторы, ID устройства и другие идентификаторы, в том числе из игр, приложений или личных аккаунтов, ID семейных устройств (и других идентификаторов, связанных с продуктами Facebook и привязанных к одному устройству или аккаунту).

Соцсети доступны сведения о сигнале Bluetooth и информация о ближайших пунктах доступа к Wi-Fi, радиомаяках и сотовых вышках; информация, которую пользователь позволяет получить через настройки - например, доступ к геолокации, камере и фотографиям; название мобильного оператора или провайдера пользователя, язык, часовой пояс, номер мобильного телефона, IP-адрес, скорость связи и, в некоторых случаях, информация о ближайших или подключенных к той же сети устройствах, что помогает, например, передать видеозапись с телефона на телевизор пользователя; информация с сookie-файлов, которая хранится на устройстве пользователя, в том числе ID и настройки.

Напомним, весной 2018 года стало известно, что Facebook передал персональные данные десятков миллионов пользователей компании Cambridge Analytica, которая использовала эту информацию в интересах предвыборного штаба Дональда Трампа. После разразившегося скандала соцсеть вынуждена была рассказать о том, как она обращается с информацией о пользователях.


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